Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Canlı altın fiyatlarında sürpriz! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira oldu? (18 Eylül 2021)
Giriş Tarihi: 18.9.2021 12:36 Son Güncelleme: 18.9.2021 12:37

SON DAKİKA | Canlı altın fiyatlarında sürpriz! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira oldu? (18 Eylül 2021)

SON DAKİKA | Canlı altın fiyatlarında sürpriz! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira oldu? 18 Eylül 2021

Altın fiyatları, serbest piyasaların kapalığı olduğu hafta sonunda, son dakika hareketliliği yaşıyor. Haftalardır dalgalanma yaşayan altın fiyatları, bugün yükseliş gösteriyor. Gram altının yanı sıra çeyrek altın fiyatı da yukarı yönlü bir ivme çiziyor. Peki, canlı ve güncel altın fiyatları bugün ne kadar oldu, şu an kaç para? İşte, A Para Altın Fiyatları sayfası ile gram altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 18 Eylül 2021 Cumartesi...

Piyasalarcan canlı altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları, hafta sonu ile beraber en çok takip edilenler arasında yerini aldı. Eylül ayının sonlarına doğru, çeyrek altın ve gram altın fiyatı başta olmak üzere, altın fiyatları merak konusu hâline geldi. 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altına olan ilgi devam ederken canlı rakamlar da öğrenilmeye çalışılıyor. Bu noktada, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde sık sık araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (18 EYLÜL 2021)

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında güncel rakamları öğrenmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.210,00
  • Satış: 3.258,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.198,00
  • Satış: 3.258,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 487,78
  • Satış: 488,03

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 791,00
  • Satış: 804,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.582,00
  • Satış: 1.607,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.094,24
  • Satış: 3.156,91

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 439,17
  • Satış: 456,16

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA | Canlı altın fiyatlarında sürpriz! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira oldu? (18 Eylül 2021)
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