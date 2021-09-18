Son dakika: Beşiktaş’a Antalyaspor maçı öncesi kötü haber! Rosier kadrodan çıkarıldı

Son dakika... Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, bu akşam deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak zorlu mücadele öncesinde siyah-beyazlı takıma bir kötü haber daha geldi. Son dönemde sakatlıklarla başı belada olan Kartal'da Rosier de kadrodan çıkarıldı.