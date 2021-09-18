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Giriş Tarihi: 18.9.2021 13:42 Son Güncelleme: 18.9.2021 14:03

Son dakika: Beşiktaş'a Antalyaspor maçı öncesi kötü haber! Rosier kadrodan çıkarıldı

Son dakika: Beşiktaş’a Antalyaspor maçı öncesi kötü haber! Rosier kadrodan çıkarıldı

Son dakika... Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'a Rosier'den kötü haber geldi. Üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren Fransız sağ bek, bu akşam oynanacak mücadele öncesinde tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldı.

Son dakika... Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, bu akşam deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak zorlu mücadele öncesinde siyah-beyazlı takıma bir kötü haber daha geldi. Son dönemde sakatlıklarla başı belada olan Kartal'da Rosier de kadrodan çıkarıldı.

Hafta içi Şampiyonlar Ligi maçında Dortmund karşısında forma giyen Fransız sağ bek, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Beşiktaş'tan Rosier'le ilgili yapılan açıklama şöyle: "Futbolcumuz Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Fraport TAV Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır."

Beşiktaş'ta Rosier ile birlikte eksik sayısı 6'ya çıktı. Bu akşam Antalyaspor karşısında siyah-beyazlı takımın formasını giyemeyecek isimler şöyle: Vida, Rosier, Teixerira, Welinton, N'Koudou, Umut Meraş.

Beşiktaş ligin geride kalan 4 haftasında 10 puanla lider durumdayken, Antalyaspor ise 4 puan topladı.

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Son dakika: Beşiktaş'a Antalyaspor maçı öncesi kötü haber! Rosier kadrodan çıkarıldı
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