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Giriş Tarihi: 18.9.2021 10:31 Son Güncelleme: 18.9.2021 11:04

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni yıldızına övgü: Bu sene onu konuşuruz

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Fenerbahçe’nin yeni yıldızına övgü: Bu sene onu konuşuruz

Son dakika haberi... Frankfurt maçındaki oyun Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın yüzünü güldürdü. Sürekli gol arayan, yardımlaşan ve tüm enerjisini sahaya yansıtan oyuncularını kutlayan Portekizli çalıştırıcı, “Sergilediğiniz bu takım ruhu bizi zirveye taşıyacak” dedi. SABAH Spor yorumcusu Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin yeni transferine övgüler yağdırarak "Bu sene onu konuşuruz" ifadelerini kullandı. Bu arada Pelkas'ın penaltı pozisyonuyla ilgili de çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne 1 puanla başlayan Fenerbahçe'de teknik heyet, takımın göstermiş olduğu mücadeleden çok memnun kaldı. Teknik direktör Pereira maç sonu basın toplantısında, "Bence her Fenerbahçeli takımıyla gurur duyuyordur" diyerek futbolcularının özverisine övgülerde bulundu.

Maç boyunca rakibi geriye iterek gol arayan, üreten, yardımlaşan ve sahaya tüm enerjisini yansıtan oyuncularını soyunma odasında tebrik eden Portekizli teknik adam, "Galibiyeti kaçırdık ama gerçek takım ruhunu herkese gösterdik. Bu ruh bizi zirveye taşıyacak" dedi.

'SİZLER DAHA DA İYİSİNİ YAPACAKSINIZ'
Birçok sıkıntıyla baş etmeye çalıştıkları bir dönemden geçtiklerini vurgulayan 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Sakatlıklar ve yoğun fikstür bizi çok zorlayacak. Ancak bana bu maçta zorlukları aşmak için mücadele edeceğinizi gösterdiniz. Kazansak elbette daha çok mutlu olacaktık. Ancak sonuç değil, beni sergilediğiniz performans umutlandırıyor. Sizler çok daha iyisini yapacak kaliteye sahip oyuncularsınız ve sahada bunu kanıtlayacaksınız" ifadelerini kullandı.

BİR TAKTİK İDMAN ARDINDAN MAÇ
Fenerbahçe dün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. Frankfurt maçında oynayan oyuncular rejenerasyon antrenmanıyla günü tamamladı. Sarı-Lacivertliler bugün yapacakları taktik antrenmanın ardından hemen Başakşehir maçı için kampa girecek.

Pereira kamp gecesi Başakşehir maçı analizleri, taktik ve stratejileri hakkında bilgilendirme yapacak. Ve takım sadece bir taktik antrenman ve bir maç toplantısıyla yarın kritik lig mücadelesine çıkacak.

ÖMER ÜRÜNDÜL - BU SENE ROSSİ'Yİ KONUŞURUZ
Fenerbahçe, Frankfurt karşısında deplasmanda beklentilerin üstünde bir futbol sergiledi. Takım yüksek tempoluydu, kora kor rakiple mücadele edildi. Tabii ki bunun yanında ders çıkarılması gereken yanlışlar vardı. Örneğin; skor avantajına sahipken geniş alanda yakalanıp devre biterken beraberlik golü yenmemeliydi.

Belki penaltı gol olsa maç kazanılacaktı ama bana göre bitime 15 dakika kala 4 oyuncunun birden oyuna alınması ciddi bir teknik adam yanlışıdır. Son söyleneceğim şey ise, bu sene Fenerbahçe'de en çok isminden bahsedilecek oyuncu Rossi olacaktır.

"PENALTI TEKRAR EDİLMELİYDİ"

Bu arada Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli ekibin iptal edilen penaltısı tartışma yarattı. Pelkas'ın kaleciden dönen topunu tamamlayan Berisha'nın ihlal yaptığı gerekçe gösterilirken, bu sırada rakip oyuncunun da ceza sahasında olması tartışmayı büyüttü. SABAH Spor, olay pozisyonla ilgili uzmanlarla görüştü ve şu bilgileri topladı:

"VAR protokolüne göre, kararı VAR değil, hakem ekranda izledikten sonra vermeliydi. VAR, protokolü çiğnedi. Berisha ile birlikte Frankfurtlu oyuncu da penaltı atışı sırasında ceza sahası içine girmişti. İhlal çift taraflıydı ve kurallar gereği Pelkas'ın vuruşu gol bile olsa tekrar edilmeliydi. Penaltının tekrarlanmaması net bir kural hatasıdır. VAR protokolünden şöyle yazıyor; VAR'daki hatadan dolayı maç tekrarı olmaz. UEFA bu maddeye sığınıp maçın tekrarından kaçınacak."

PELKAS: BU SEVGİYE LAYIK OLACAĞIM'
Frankfurt karşısında kaçırdığı penaltıyla son anda 2 puanın kaybedilmesine yol açan F.Bahçe'nin yıldızı Dimitris Pelkas sahanın en üzgün ismiydi. Arkadaşlarının teselli ettiği Yunan oyuncu dün sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Penaltıyı kaçırdıktan sonra bile adımı haykırdınız. Bu desteğe mutlaka karşılık vereceğim. Hedeflerimize ulaşmak için her şeyi yapacağımız maçları ipler çekiyoruz. Sakatlıktan kurtuldum ve daha güçlü döndüm. Desteğiniz için bir kez daha teşekkürler."

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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni yıldızına övgü: Bu sene onu konuşuruz
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