Galatasaray o parayı vermeseydi başkası verir miydi çok zor. Dönüp arkaya bakmamak lazım da denemiyor bu durumda. Çünkü o dönemlerin yükü bu yönetimin üzerinde. Önemli olan ders çıkarmak önceki gün Lazio maçında kazanılır-kaybedilir ama oyun iştahı mücadelesiyle taraftarının gönlünü kazanmış bir Galatasaray vardı sahada. Demek ki bu paralara da kadro kuruluyor.