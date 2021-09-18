G.Saray geçen sezon Rangers'a ön elemede 2-1 yenilerek Avrupa Ligi'nde gruplara kalamadan veda etmişti. O gün İskoçya'da sahada olan Belhanda ve Falcao'nun sarı-kırmızılı kulübe bir yıllık maliyeti 11 milyon Euro'yu geçiyordu.
Oysa ki Lazio'yu futboluyla ezen ve 1-0'lık zaferi elde eden Galatasaray ilk 11'inin toplam maliyeti 11 milyon Euro değil! UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasının sona ermesinin ardından başlayan operasyonda bonservis bedeli ödenerek genç isimler kadroya katıldı ve yeni bir jenerasyon Fatih Terim'e emanet edildi.
Lazio karşısında 25.5 yaş ortalamasıyla mücadele eden sarı-kırmızılı takımda 11'de görev yapan 7 yabancıya 9 milyon Euro, diğer 4 yerliye ise 18.9 milyon TL ödeniyor. Limitlerde TFF, G.Saray'a 545 milyon TL sınır koyarken yönetim ise 480 milyon TL'yi aşmadı.
Sezon sonunda Babel (3.8 milyon Euro toplam maliyet), Feghouli (3.850 milyon Euro) ve Arda (8 milyon TL) sözleşmeleri bitince ayrılacak ve bütçe 85 milyon TL daha azalacak.
YENİ JOKER MORUTAN
Kasımpaşa ve Trabzonspor deplasmanlarında ofansif 8 numara olarak merkezde oynayan Morutan'ın Lazio maçında görev yeri değişti. Sağ açığa geçen Rumen yıldız galibiyet golünün ortasını yapan isimdi ve bir şutu direkte patladı.
Çok yönlü hücum oyuncusu olan Morutan'ı, Fatih Terim dönüşümlü olarak merkez ve kanatta kullanmayı sürdürecek. Süper Lig'de 2 maçta forma giyen oyuncu 1 asist ile yola devam ederken, maç başına 2 şut attı. %79'luk pas isabetinin yanı sıra maç başına 3.5 dripling yapan genç oyuncu 16 başarılı pas ortalaması tutturdu.
BURAK ELMAS'TAN PERSONELE JEST
124 gün sonra Türk Telekom Stadı'nın kapılarını açan Galatasaray'da başkan Burak Elmas, Lazio maçı için kulüp çalışanlarına jest yaptı. Aslantepe'de mesai veren kulüp profesyonelleri ve personele karşılaşmayı statta tribünden izleme konusunda Elmas'tan izin çıktı. Galatasaray'ın emekçileri için boş olan localar değerlendirildi.
BÜLENT TİMURLENK - DEMEK Kİ HER ŞEY PARA DEĞİL
Araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur. Dinamo Kiev ile 1 yıllık kontratı kalan, Nice'te 1.4 milyon Euro'ya oynayan Belhanda'ya 10 milyon Euro bonservisi ödeyip vergiler hariç primleri içinde 4 milyon Euro verirseniz maliyeti 34 milyon Euro olur. Falcao'nun Monaco'da ne kazandığı belliydi.
Galatasaray o parayı vermeseydi başkası verir miydi çok zor. Dönüp arkaya bakmamak lazım da denemiyor bu durumda. Çünkü o dönemlerin yükü bu yönetimin üzerinde. Önemli olan ders çıkarmak önceki gün Lazio maçında kazanılır-kaybedilir ama oyun iştahı mücadelesiyle taraftarının gönlünü kazanmış bir Galatasaray vardı sahada. Demek ki bu paralara da kadro kuruluyor.