Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da Lazio sonrası çarpıcı tablo! Belhanda ve Falcao...
Giriş Tarihi: 18.9.2021 08:58 Son Güncelleme: 18.9.2021 09:19

Son dakika: Galatasaray'da Lazio sonrası çarpıcı tablo! Belhanda ve Falcao...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray’da Lazio sonrası çarpıcı tablo! Belhanda ve Falcao...

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu deviren Galatasaray'da maç sonrası Belhanda ve Falcao ile ilgili çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Bu arada teknik direktör Fatih Terim ise Morutan'la ilgili yeni bir karar aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

G.Saray geçen sezon Rangers'a ön elemede 2-1 yenilerek Avrupa Ligi'nde gruplara kalamadan veda etmişti. O gün İskoçya'da sahada olan Belhanda ve Falcao'nun sarı-kırmızılı kulübe bir yıllık maliyeti 11 milyon Euro'yu geçiyordu.

Oysa ki Lazio'yu futboluyla ezen ve 1-0'lık zaferi elde eden Galatasaray ilk 11'inin toplam maliyeti 11 milyon Euro değil! UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasının sona ermesinin ardından başlayan operasyonda bonservis bedeli ödenerek genç isimler kadroya katıldı ve yeni bir jenerasyon Fatih Terim'e emanet edildi.

Lazio karşısında 25.5 yaş ortalamasıyla mücadele eden sarı-kırmızılı takımda 11'de görev yapan 7 yabancıya 9 milyon Euro, diğer 4 yerliye ise 18.9 milyon TL ödeniyor. Limitlerde TFF, G.Saray'a 545 milyon TL sınır koyarken yönetim ise 480 milyon TL'yi aşmadı.

Sezon sonunda Babel (3.8 milyon Euro toplam maliyet), Feghouli (3.850 milyon Euro) ve Arda (8 milyon TL) sözleşmeleri bitince ayrılacak ve bütçe 85 milyon TL daha azalacak.

YENİ JOKER MORUTAN
Kasımpaşa ve Trabzonspor deplasmanlarında ofansif 8 numara olarak merkezde oynayan Morutan'ın Lazio maçında görev yeri değişti. Sağ açığa geçen Rumen yıldız galibiyet golünün ortasını yapan isimdi ve bir şutu direkte patladı.

Çok yönlü hücum oyuncusu olan Morutan'ı, Fatih Terim dönüşümlü olarak merkez ve kanatta kullanmayı sürdürecek. Süper Lig'de 2 maçta forma giyen oyuncu 1 asist ile yola devam ederken, maç başına 2 şut attı. %79'luk pas isabetinin yanı sıra maç başına 3.5 dripling yapan genç oyuncu 16 başarılı pas ortalaması tutturdu.

BURAK ELMAS'TAN PERSONELE JEST
124 gün sonra Türk Telekom Stadı'nın kapılarını açan Galatasaray'da başkan Burak Elmas, Lazio maçı için kulüp çalışanlarına jest yaptı. Aslantepe'de mesai veren kulüp profesyonelleri ve personele karşılaşmayı statta tribünden izleme konusunda Elmas'tan izin çıktı. Galatasaray'ın emekçileri için boş olan localar değerlendirildi.

BÜLENT TİMURLENK - DEMEK Kİ HER ŞEY PARA DEĞİL
Araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur. Dinamo Kiev ile 1 yıllık kontratı kalan, Nice'te 1.4 milyon Euro'ya oynayan Belhanda'ya 10 milyon Euro bonservisi ödeyip vergiler hariç primleri içinde 4 milyon Euro verirseniz maliyeti 34 milyon Euro olur. Falcao'nun Monaco'da ne kazandığı belliydi.

Galatasaray o parayı vermeseydi başkası verir miydi çok zor. Dönüp arkaya bakmamak lazım da denemiyor bu durumda. Çünkü o dönemlerin yükü bu yönetimin üzerinde. Önemli olan ders çıkarmak önceki gün Lazio maçında kazanılır-kaybedilir ama oyun iştahı mücadelesiyle taraftarının gönlünü kazanmış bir Galatasaray vardı sahada. Demek ki bu paralara da kadro kuruluyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi son dakika açıklandı! İŞKUR ile 2021 GSB işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?
Buralarda çalışanlar para basıyor! Geleceğin meslekleri araştırılıyor: En yüksek maaşlı meslekler bu şirketlerde
GSB kura sonuçları isim listesi açıklandı! 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı!
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten kritik altın yorumu
Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! İstanbul'da en fazla etkilenecek yerlere işaret etti
Yasak aşk görüntülendi, gece olaylı bitti! Ünlü oyuncu Şafak Pekdemir’in sevgilisi Oğulcan Eren Akay muhabirlere saldırdı!
YKS ek yerleştirme ne zaman başlıyor ve 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 YKS ek tercih kılavuzu ve ek tercih tarihleri yayınlandı!
Ozan Tufan'dan Pogba sözleri! "Fenerbahçe'de 7 yıl şampiyon olamadım ama..."
Barcelona ve Brezilya efsanesiydi! Dünyanın en çok kupa kazanan futbolcusu Dani Alves kulüpsüz kaldı...
Son dakika: Manchester United duyurdu! Her şey Cristiano Ronaldo transferine bağlıydı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'da Lazio sonrası çarpıcı tablo! Belhanda ve Falcao...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA