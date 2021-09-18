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Giriş Tarihi: 18.9.2021 18:52 Son Güncelleme: 18.9.2021 18:55

Son dakika: Lionel Messi’nin PSG’den sonraki durağı belli oldu! Milli takım arkadaşı açıkladı…

Son dakika: Lionel Messi’nin PSG’den sonraki durağı belli oldu! Milli takım arkadaşı açıkladı…

Son dakika haberi… Avrupa futbolunun bir numaralı yıldızlarından birisi olan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, efsanesi olduğu Barcelona’dan beklenmedik bir şekilde ayrılmıştı. La Liga’nın finansal yönetmelikleri nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Lionel Messi, kısa sürenin ardından Fransız devi Paris Saint-Germain’e imza attı. PSG’de yavaş yavaş ilk 11’de yerini alan Messi için flaş bir iddia geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Avrupa futbolunu sarsan Lionel Messi ve Barcelona ayrılığı, 2021'de futbolun en çok konuşulan konularından birisi oldu. Gözyaşlarıyla efsanesi olduğu kulübe veda eden Arjantinli yıldız, PSG'ye imza attı.

Yıllık oyuncu maaşlarının oldukça fazla olması nedeniyle La Liga'nın finansal yönetmeliklerine takılan Barcelona, Lionel Messi ile indirimli bir yeni sözleşme yapmayı denese de ayrılığın önü kesilemedi.

İspanyol devinden ayrılığı kesinleştikten sonra bir basın toplantısıyla taraftara veda eden Lionel Messi, gözyaşlarını tutamamış ve tüm dünyada gündem olmuştu.

Lionel Messi'nin gözyaşlarıyla ettiği vedanın üzerinden kısa bir süre sonra PSG ile sözleşme görüşmelerine başlayan yıldız oyuncu, yeni takımına imza attı.

Paris Saint Germain'deki maaşı resmi olarak açıklanmasa da Lionel Messi'nin yıllık 35 milyon Euro kazandığı iddia ediliyor.

Fransız deviyle 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Lionel Messi, sözleşmesinin bittiği tarihlerde 37 yaşına basmış olacak.

KAZANACAĞI ÜCRETİ DUYURDULAR

L'Equipe gazetesi, Lionel Messi'nin kazancıyla ilgili verdiği haberde yıldız futbolcunun 3 yıllık sözleşmesini tamamlaması durumunda toplam 110 milyon euro civarında bir gelir elde edeceğini duyurdu.

Lionel Messi'nin PSG'den sonraki kariyeri şimdiden merak konusu haline gelmişken Arjantin Milli Takımı'ndan arkadaşı Gonzalo Higuain, yıldız oyuncu için flaş iddialarda bulundu.

MİLLİ TAKIM ARKADAŞI AÇIKLADI

MLS takımlarından Inter Miami de forma giyen Higuain, kulübün sahibi David Beckham'ın Lionel Messi'yi çok istediğini söyledi.

Higuain, "Messi, PSG'de yeni sözleşme imzalamış olsa da Inter Miami onu çok istiyor. İleride ne olacak göreceğiz." diye konuştu.

Kendi kariyeri hakkında da yorum yapan Higuain, "Sözleşmemde bir yıl daha var, sonra futboldan ve her şeyden izin alacağım" dedi.

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Son dakika: Lionel Messi’nin PSG’den sonraki durağı belli oldu! Milli takım arkadaşı açıkladı…
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