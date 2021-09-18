Son dakika... Trabzonspor rekor için sahada! Rakip Kasımpaşa

Son dakika... Süper Lig'in ilk 4 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puanla yenilgisiz yoluna devam eden Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. İstanbul temsilcisi ise geride kalan 4 haftalık dilimde 5 puan topladı.
Bordo-mavililer bu maçı kazanarak hem namağlup seriyi sürdürmeyi, hem de zirvedeki iddialı yürüyüşüne devam etmeyi hedefliyor. Kasımpaşa ise sahasında 3 puan alarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Karadeniz ekibinde Trondsen ve Djaniny'in sakatlıkları bulunuyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Müsabakanın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...
TRABZONSPOR'UN KASIMPAŞA MAÇI 11'İ BELLİ OLDU: UĞURCAN, PERES, EDGAR, HUGO, DENSWİL, BERAT, HAMSİK, BAKASETAS, ABDÜLKADİR ÖMÜR, NWAKAEME, CORNELİUS.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Feyzi, Donk, Brecka, Eren, Sadiku, Tarkan, Travnik, Hajradinovic, Yusuf, Umut
İSTANBUL'DAKİ MAÇLARDA TRABZONSPOR ÜSTÜN
Trabzonspor ile Kasımpaşa, daha önce 24 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında ligde oynanan 24 maçın 11'ini Trabzonspor, 6'sını Kasımpaşa kazanırken, 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 2007-08 sezonunda başlayan rekabette Trabzonspor rakip fileleri 45 kez havalandırırken, Kasımpaşa buna 33 golle karşılık verdi.
Trabzonspor, Kasımpaşa'ya karşı deplasmanda oynadığı 12 maçın 4'ünü kazandı. Kasımpaşa da 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 5 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 4-3 kazanırken, İstanbul'daki maçı ise Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.
TRABZONSPOR REKOR İÇİN SAHADA!
Süper Lig'de deplasmanda 19 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılması halinde ise 1981-82 arasında elde ettiği 20 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etmiş olacak.
Söz konusu dönemde Karadeniz ekibi 7 galibiyet ve 11 beraberlik elde etmişti. Geçtiğimiz sezonun 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle dönen bordo-mavililer söz konusu tarihten beri dış sahada yenilmiyor.
Bordo-mavililer bu süreçte ise 10 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti.