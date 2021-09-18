Son dakika... Trabzonspor rekor için sahada! Rakip Kasımpaşa

İSTANBUL'DAKİ MAÇLARDA TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Kasımpaşa, daha önce 24 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında ligde oynanan 24 maçın 11'ini Trabzonspor, 6'sını Kasımpaşa kazanırken, 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 2007-08 sezonunda başlayan rekabette Trabzonspor rakip fileleri 45 kez havalandırırken, Kasımpaşa buna 33 golle karşılık verdi.

Trabzonspor, Kasımpaşa'ya karşı deplasmanda oynadığı 12 maçın 4'ünü kazandı. Kasımpaşa da 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 5 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 4-3 kazanırken, İstanbul'daki maçı ise Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.