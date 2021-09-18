SON DAKİKA: Vaka sayısı açıklandı! 17 Eylül 2021 Bugün Türkiye’de vaka sayısı kaç oldu, Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu son durum ne?

Sağlık Bakanlığı tarafından son dakika haberiyle duyurulan tablo ile Türkiye corona virüs vaka sayısı ile ilgili tüm gelişmeler ülke çapında yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz seneden bu yana mücadelesini sürdürdüğümüz salgın sürecinde ölü sayısı, yoğun bakım hasta sayısı gibi tüm detaylar bu tablo ile kamuoyuna duyuruluyor. Bu noktada akşam saatlerinin de yaklaşmasıyla birlikte "17 Eylül 2021 günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye corona virüs vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklaması için gözler şimdi Bakan Koca'da!