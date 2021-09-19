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Giriş Tarihi: 19.9.2021

Adana Demir’den siftah

Adana Demir’den siftah

Süper Lig’in yeni ekibi, Çaykur Rize’yi Balotelli (p), Vargas ve Bjarnason ile yenip ilk galibiyetini aldı

Galibiyeti olmayan iki takımın mücadelesinde gülen Ç.Rizespor'u 3-1 yenen Adana Demirspor oldu. 31. dakikada Vargas'ın ortasında Balotelli'nin kafa vuruşu sonrası top üstten auta giderken, yapılan VAR uyarısında Selim Ay'ın topa elle müdahale ettiği belirlendi. Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Balotelli, topu ağlara gönderirken, İtalyan oyuncu ligde ilk kez gol sevinci yaşadı. 39'da Vargas farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu sonuçla bitti. Rize, 53'te Boldrin ile umutlansan da Mavi Şimşekler, 66'da Bjarnason ile skoru ilan etti.

ADANA DEMİR-ÇAYKUR RİZE: 3-1
GOLLER: Balotelli (Dk.33 pen.), Vargas (Dk.39), Bjarnason (Dk.66) / Boldrin (53)
SARI KARTLAR: Svensson / Dokovic, Selim Ay, Phiri, Boyd
A.DEMİR: Ferhat 6, Svensson 6 (Dk.83 Tarık 5), Samet 6, Deli 6, Rassoul 5, Stambouli 6 (Dk.63 Castro), Sinan 5, Vargas 6 (Dk.63 Yunus 5), Bjarnason 6, Ezeh 6 (Dk.55 Metehan 5), Balotelli 6 (Dk.82 Assombalonga ?)
Ç.RİZE: Gökhan 5, Alberk Koç 5, Holmen 5, Selim Ay 5, Baiano 6, Sabo 4 (Dk.46 Phiri 5), Dokovic 5 (Dk.46 Alper 4), Bolasie 5 (Dk.65 Remy 5), Boldrin 6 (Dk.80 Hummet ?) Boyd 6, Pohjanpalo 5 (Dk.66 Umar 5),
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, M.Emre Eyisoy, Alpaslan Dedeş

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Adana Demir’den siftah
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