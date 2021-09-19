Adana Demir’den siftah

Galibiyeti olmayan iki takımın mücadelesinde gülen Ç.Rizespor'u 3-1 yenen Adana Demirspor oldu. 31. dakikada Vargas'ın ortasında Balotelli'nin kafa vuruşu sonrası top üstten auta giderken, yapılan VAR uyarısında Selim Ay'ıntopa elle müdahale ettiğibelirlendi. Hakem Cüneyt Çakır penaltınoktasını gösterdi. Balotelli, topu ağlara gönderirken, İtalyan oyunculigde ilk kez gol sevinci yaşadı. 39'da Vargas farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu sonuçla bitti. Rize, 53'te Boldrin ile umutlansan da Mavi Şimşekler, 66'da Bjarnason ile skoru ilan etti.