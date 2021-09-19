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Giriş Tarihi: 19.9.2021 14:20 Son Güncelleme: 19.9.2021 14:20

Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları (AKS) açıklandı mı? MEB AKS sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav sonuçları nereden öğrenilecek?

Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları AKS açıklandı mı? MEB AKS sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav sonuçları nereden öğrenilecek?

MEB tarafından düzenlenen Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. Sınava giren aday öğretmenler “Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları (AKS) açıklandı mı?” sorusuyla sınavda başarılı olup olmadıklarını merak ediyor. 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanların başarılı sayılacağı sınav MEB AKS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilecek sorusuyla gündeme geliyor. İşte sınav sonuç tarihine ilişkin MEB açıklaması.

Sözleşmeli ya da kadrolu MEB aday öğretmenleri eylül ayının başında girdikleri Adaylık Kaldırma Sınavı'nın sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı ve nereden görüntüleneceği merak edilenler arasında yer alıyor. Öğretmenlik uygulamalarının yanı sıra MEB mevzuatı hakkında da bilgilerin ölçüldüğü sınav, "Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları (AKS) açıklandı mı, ne zaman açıklanır ?" diye araştırılıyor. İşte MEB AKS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilecek sorusunun yanıtı!

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AKS sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak sınavın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. MEB tarafından "AKS sonuçları açıklandı" duyurusu yapıldığında detaylar haberimizde yer alacak.

AKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yaptığı açıklamaya göre, AKS sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde açıklanıyor. Buna göre, 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının 20 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor.

AKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

b. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c. Sınavda yer alan her sorunun puan değeri eşit ağırlığa sahiptir.

ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi halinde; soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecek.

e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacak.

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Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları (AKS) açıklandı mı? MEB AKS sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav sonuçları nereden öğrenilecek?
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