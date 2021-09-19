Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları (AKS) açıklandı mı? MEB AKS sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav sonuçları nereden öğrenilecek?

Sözleşmeli ya da kadrolu MEB aday öğretmenleri eylül ayının başında girdikleri Adaylık Kaldırma Sınavı'nın sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı ve nereden görüntüleneceği merak edilenler arasında yer alıyor. Öğretmenlik uygulamalarının yanı sıra MEB mevzuatı hakkında da bilgilerin ölçüldüğü sınav, "Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları (AKS) açıklandı mı, ne zaman açıklanır ?" diye araştırılıyor. İşte MEB AKS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilecek sorusunun yanıtı!

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AKS sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak sınavın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. MEB tarafından "AKS sonuçları açıklandı" duyurusu yapıldığında detaylar haberimizde yer alacak.