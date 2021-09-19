Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF sınav sonuçları için gözler resmi açıklamada!
Giriş Tarihi: 19.9.2021 08:06

ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF sınav sonuçları için gözler resmi açıklamada!

ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF sınav sonuçları için gözler resmi açıklamada!

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarına katılan adaylar ATA AÖF sınav sonuçları için resmi açıklamanın gelmesini bekliyor. 12 Eylül’de düzenlenen sınavın ardından sorular ve cevap anahtarı da adayların erişimine açılmıştı. Sınavın değerlendirmesi ise dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götüreceği şekilde hesaplanırken ders başarı notu ise tek sınav üzerinden hesaplanıyor. Peki; ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF sonuçları için resmi açıklama bekleniyor.

ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları hakkında araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Her ders için 30 dakika sınav süresi verilirken söz konusu sınav 12 Eylül Pazar günü gerçekleştirilmişti. Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan sınava katılım gösteren adaylar ise ATA AÖF sınav sonuçları için resmi açıklamayı bekliyor. 2021 ATA AÖF sonuçları hakkındaki son gelişmelere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde bilgi yer alacaktır.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 9 Eylül'de yapılan sınavın sonuçları 14 Eylül'de erişime açılmıştı.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir. Ders başarı notu tek sınav üzerinden hesaplanacaktır.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SORULARI YAYINDA

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (15 Eylül 2021) saat 13:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.

ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın fiyatları için 2021 sonu tahmini geldi! Altın ne kadar olacak? İslam Memiş’ten çarpıcı altın yorumu
SON DAKİKA: Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu...
Buralarda çalışanlar para basıyor! Geleceğin meslekleri araştırılıyor: En yüksek maaşlı meslekler bu şirketlerde
Masterchef dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 18 Eylül Cumartesi Masterchef'te eleme adayları kimlere oldu?
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni yıldızına övgü: Bu sene onu konuşuruz
Son dakika: Lionel Messi’nin PSG’den kazanacağı ücret sızdırıldı! Sonraki adresi...
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? 2021 2022 Okullar tekrar kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den flaş açıklama
GSB kura sonuçları isim listesi açıklandı! 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama sayfası!
Son dakika: Beşiktaş ikinci yarıda açıldı! Antalyaspor karşısında 2-0’dan müthiş geri dönüş…
YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak ve başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu 2021: 140 puan alanlar ne zaman ek tercih yapacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF sınav sonuçları için gözler resmi açıklamada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA