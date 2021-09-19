Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan devam ederken Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda; "Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt aranıyor. Maçın hakemi ise Fırat Aydınus olacak. İşte Başakşehir Fenerbahçe maçı hakkında son bilgiler.