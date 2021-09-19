Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan devam ederken Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda; "Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt aranıyor. Maçın hakemi ise Fırat Aydınus olacak. İşte Başakşehir Fenerbahçe maçı hakkında son bilgiler.
BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başakşehir - Fenerbahçe maçında ilk düdük 19 Eylül 2021 Pazar günü saat 19:00'da çalacak. Müsabaka beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ
Başakşehir-Fenerbahçe maçında Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 5 futbolcusuna sahada yer veremeyecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın karşılaşma kadrosunda yer alması beklenmiyor. Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.
BAŞAKŞEHİR HENÜZ PUAN ALAMADI!
Medipol Başakşehir, ligde dört hafta sonunda puanla tanışamayan iki ekipten biri. Turuncu-lacivertliler, son sıradaki GZT Giresunspor'un averajla önünde 19. sırada yer alıyor.