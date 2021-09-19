Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bekçi alımı ne zaman, tarih belli mi? EGM PA ile 2021 Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 19.9.2021 07:54 Son Güncelleme: 19.9.2021 07:55

Bekçi alımı ne zaman, tarih belli mi? EGM PA ile 2021 Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir?

Bekçi alımı ne zaman, tarih belli mi? EGM PA ile 2021 Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı’nca bekçi alımı son duyuruları yakından takip ediliyor. Gelen son bilgiye göre Jandarma Genel Komutanlığı’na 10 bin bekçi alımı yapılacağı müjdesi verildi. Kamuda çalışmak isteyen on binlerce genç ise bekçilik başvuru tarihi, şartları araştırmasına çıktı. Konuya ilişkin ilan henüz yayımlanmazken detayların kısa zamanda duyurulması bekleniyor. Buna göre; Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 10 Bin Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte son bilgiler…

Emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak istihdam sağlayan bekçi alımı başvuruları son dönemde ilgi görüyor. Geçtiğimiz günlerde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama gelmiş ve 10 bin kişilik alımın yapılacağı ifade edilmişti. Tam bu noktada Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı'na yapılacak olan 2021 Bekçi alımı başvuru tarihleri, şartları gibi detaylarla araştırma konusu haline geldi. Peki Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 10 Bin Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı.

Ancak yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tarihler belli olduğunda sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? 2021

Eylül ayı ortasına gelinirken bekçi alımı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Söz konusu alımlar için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2021 bekçi alımında şartlar henüz açıklanmadı ancak daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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Bekçi alımı ne zaman, tarih belli mi? EGM PA ile 2021 Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir?
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