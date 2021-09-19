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Giriş Tarihi: 19.9.2021 16:13 Son Güncelleme: 19.9.2021 16:23

Beşiktaş'tan sakatlanan Mehmet Topal ve Necip Uysal ile ilgili açıklama geldi!

Beşiktaş’tan sakatlanan Mehmet Topal ve Necip Uysal ile ilgili açıklama geldi!

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş'ta sakatlanan Mehmet Topal ve Necip Uysal'ın sağlık durumuyla ilişkin Siyah-beyazlı kulüpten açıklama geldi.

Antalyaspor ile deplasmanda oynanan mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Necip Uysal ve Mehmet Topal'ın sağlık durumlarına ilişkin Beşiktaş Kulübü açıklama yaptı.

"Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sağ dizine darbe alan futbolcumuz Necip Uysal'ın diz eklem kapsülünde ve iç yan bağında zorlanma ve yumuşak doku travması tespit edilmiştir.

Aynı müsabakada sol uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mehmet Topal'a Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılmış, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Beşiktaş'tan sakatlanan Mehmet Topal ve Necip Uysal ile ilgili açıklama geldi!
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