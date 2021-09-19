Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Giriş Tarihi: 19.9.2021 11:08

BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan kataloğa göre; indirimli ürünler Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak. Yeni haftanın BİM aktüel ürünler listesinde; buzdolabı, HD Smart televizyon, çamaşır makinesi, fincanlı filtre kahve makinesi, termos, drone çeşitleri gibi ürünler yer alıyor. Bu başlık altından; BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler tam listesine ulaşabilirsiniz.

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Her hafta çeşit çeşit indirimli ürünlerin yer aldığı market zincirini günde binlerce vatandaş ziyaret ediyor. Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda; mouse pad, kablosuz mouse, notebook soğutucu, kulaklık, joystick gibi ürünler yer alırken aynı zamanda çocuk araç ve gereçleri-oyuncakları ile banyo ve temizlik ürünleri de indirimli fiyatları üzerinden yer alacak. İşte BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler tam listesi.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR? (21-24 EYLÜL 2021)

BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

EN ÇOK OKUNANLAR

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 18 Eylül Cumartesi Masterchef'te eleme adayları kimlere oldu?
Türkiye'nin 'mavi' boncuğu Akköy! Koronanın giremediği Akköy'ün 'mavi' sırrı
Altın fiyatları için 2021 sonu tahmini geldi! Altın ne kadar olacak? İslam Memiş’ten çarpıcı altın yorumu
SON DAKİKA: Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu...
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni yıldızına övgü: Bu sene onu konuşuruz
Son dakika: Antalyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! "Bak Sergen; sen Mustafa Denizli'ye, Fatih Terim'e..."
Buralarda çalışanlar para basıyor! Geleceğin meslekleri araştırılıyor: En yüksek maaşlı meslekler bu şirketlerde
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? 2021 2022 Okullar tekrar kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den flaş açıklama
Son dakika: Lionel Messi’nin PSG’den kazanacağı ücret sızdırıldı! Sonraki adresi...
Kargocu Dilek önce mağdur, sonra örgütün muhasebecisi oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA