Canlı altın fiyatları verileri 19 Eylül 2021 Pazar: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları alış ve satış rakamları, sabah saatleri itibarıyla merak edilmeye başlandı. Salgın boyunca önemli bir yatırım aracı olarak görülen sarı metal aynı zamanda iyi bir hediyelik araç olarak da tercih ediliyor. Hem gün içerisinde hem de haftalık verilere bakıldığında hareketli bir grafik çizen sarı metal canlı rakamlar bu noktada önemli olurken 19 Eylül Pazar bugün gram altın 487 liradan işlem görüyor. Peki; 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları 19 Eylül verileri.