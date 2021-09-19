Dadaş, Eyüp engelini aştı

TFF 1. Lig'de günün maçında Erzurumspor deplasmanda Eyüpspor'u penaltı golü ile 1-0 devirip 12 puana ulaştı. İki takımın da dengeli oyunu tercih edip hızlı hücumlarla gol aradığı mücadelede ilk yarı golsüz kapandı. İkinci yarıda iki takım da birbirinin hatasını gözlerken 90+5'te gelen penaltı sonrasındadenge bozuldu. Ceza sahası içine doğru Yalçın Kılıç ile birlikte hareketlenen Gökhan Arslan yerde kalınca hakem Bülent Birincioğlu penaltı kararı verdi. Novikovastopu ağlara gönderip 3puanı Erzurum'a getirdi.