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Giriş Tarihi: 19.9.2021

Diriliş Kartal

Diriliş Kartal

Devler Ligi yorgunluğunun yanı sıra sakatlıklarla da boğuşan Beşiktaş, Antalya'da müthiş bir geri dönüşe imza attı. 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 deviren Kartal, averajla liderliğini korudu

Beşiktaş 2-0 geriye düştüğü Antalya'da destansı bir galibiyete imza attı. Rotasyon ve 6 eksikle sahaya çıkan siyah-beyazlı ekip, maç sırasında Necip ve Mehmet Topal'ı sakatlığa kurban verdi. Ev sahibi, Wright ve Veysel'le skor üstünlüğünü yakalarken Rıdvan farkı bire indirdi. Batshuayi ve Ghezzal'ın golleri Beşiktaş'ı kâbustan zafere taşıdı.

BEŞİKTAŞ'IN İKİ YÜZÜ!
Dün sahada iki farklı Beşiktaş vardı. Siyah-beyazlı ekip ilk yarıda 5 şut denemesinde bulunurken 0 isabet sağladı. 229 pasın 192'si adrese ulaşırken 11 ortanın hiçbiri hedefe gitmedi. Siyah-beyazlı futbolcular, bu yarıyı 0 dripling, 18 ikili mücadele kazanma ve yüzde 55 topla oynama ile tamamladı. İkinci yarıda ise 14 şutta 6 isabet yakalayan Kartal, bunların 3'ünü gole çevirdi. Beşiktaş ayrıca 263 pasta 219 isabet, 7 ortada 3 isabet, 9 dripling, 27 ikili mücadele kazanma ve yüzde 61 topa sahip olma ile oynadı. TANER KARAMAN

GHEZZAL: ORTAYA KARAKTER KOYDUK
Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan golü atarak bu sezon ilk kez skora katkı yapan Rachid Ghezzal, çok zor bir maçtan üç puanla ayrıldıklarını söyledi. Cezayirli yıldız, "Özellikle Şampiyonlar Ligi dönüşü zor oluyor. Çok güzel bir reaksiyon gösterdik. Karakter ortaya koyduk. Her gol güzeldir ancak maçın golü kendi golüm diyebilirim" ifadelerini kullandı.

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Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de hiçbir oyuncu Rachid Ghezzal'den daha fazla ceza sahası dışı golü atamadı.

RIDVAN: ÇOK YORULMUŞTUK
Beşiktaş'ın ilk golünü atıp geri dönüşün fitilini ateşleyen Rıdvan Yılmaz takım arkadaşlarına övgüler yağdırdı. Genç oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Şampiyonlar Ligi'nde çok yorulduk. Sakatlıklar da var. Her zaman sahada en iyisini yapmaya çalıştık, elimizden geleni ardımıza koymadık. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Takım olarak çok iyiydik."

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