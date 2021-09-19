Fatih Terim’den şok Mbaye Diagne kararı!

Süper Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu evinde 1-0 mağlup eden Galatasaray bugün de Alanyaspor'u konuk ediyor. Maç öncesi iki takımın da 11'i belli oldu.
MBAYE DİAGNE KADROYA ALINMADI
Galatasaray'ın forveti Mbaye Diagne dün Instagram'dan yaptığı imalı paylaşım Galatasaray'da şok yaratmıştı. Diagne'nin yaptığı imalı paylaşımın ardından Fatih Terim, bugünkü Alanyaspor maçının kadrosuna oyuncuyu almadı.
"KİMSE BENİ KÜÇÜK DÜŞÜREMEZ"
Halil Dervişoğul tranferinin ardından yedek kulübesine çekilen Senegalli Mbaye Diagne yaptığı paylaşımda "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem ve affetmem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz" açıklamasını yapmıştı.
GALATASARAY'IN 11'İ
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil
Yedekler: Fatih, Babel, Feghouli, Emre Kılınç, Işık Kaan, Alpaslan, Mostafa Mohamed, Assunçao, Oğulcan, Ömer Bayram