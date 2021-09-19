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Giriş Tarihi: 19.9.2021 15:19 Son Güncelleme: 19.9.2021 15:40

Fatih Terim'den şok Mbaye Diagne kararı!

Fatih Terim’den şok Mbaye Diagne kararı!

Bugün Süper Lig'de karşı karşıya gelecek olan Galatasaray-Alanyaspor mücadelesi öncesi 11'ler belli oldu. Galatasaray'da sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yapan Mbaye Diagne bugünkü maçın kadrosuna alınmadı. İşte Diagne'nin o paylaşımı...

Süper Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu evinde 1-0 mağlup eden Galatasaray bugün de Alanyaspor'u konuk ediyor. Maç öncesi iki takımın da 11'i belli oldu.

MBAYE DİAGNE KADROYA ALINMADI

Galatasaray'ın forveti Mbaye Diagne dün Instagram'dan yaptığı imalı paylaşım Galatasaray'da şok yaratmıştı. Diagne'nin yaptığı imalı paylaşımın ardından Fatih Terim, bugünkü Alanyaspor maçının kadrosuna oyuncuyu almadı.

"KİMSE BENİ KÜÇÜK DÜŞÜREMEZ"

Halil Dervişoğul tranferinin ardından yedek kulübesine çekilen Senegalli Mbaye Diagne yaptığı paylaşımda "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem ve affetmem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz" açıklamasını yapmıştı.

GALATASARAY'IN 11'İ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil

Yedekler: Fatih, Babel, Feghouli, Emre Kılınç, Işık Kaan, Alpaslan, Mostafa Mohamed, Assunçao, Oğulcan, Ömer Bayram

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Fatih Terim'den şok Mbaye Diagne kararı!
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