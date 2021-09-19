Galatasaray Alanyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Alanyaspor saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler

Galatasaray Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Hafta içinde oldukça zorlu bir maça çıkan Galatasaray, Lazio karşısında iyi bir futbolla 1-0 kazanmayı başarmıştı. Ligde de iddialı gidişatını sürdürmek isteyen Galatasaray taraftarı önünde Alanyaspor'u mağlup etmek istiyor. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala futbolseverler, Galatasaray Alanyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Alanyaspor saat kaçta sorularına yanıt arıyor.
Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil
İşte Galatasaray Alanyaspor maçı yayın kanalı, saati;
11. RANDEVU
Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 2 kez kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılı takımın 24 golüne, Alanya ekibi 12 golle yanıt verebildi.
GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Sakatlıkları süren Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao, yarınki müsabakada sahadaki yerini alamayacak.
Galatasaray - Alanyaspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.
GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Alanyaspor maçı 19 Eylül Pazar günü saat 16:00'da beIN Sprots 1'de canlı yayınlanacak.
SON 2 MAÇTA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI
Galatasaray, Süper Lig'deki son 2 resmi maçında 2-0 öne geçmesine rağmen puan kaybetti.
Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ve 4. haftasında Trabzonspor ile mücadele eden sarı-kırmızılı takım, iki rakibi karşısında da 2-0'lık üstünlük yakaladı. Ancak bu üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, 2 müsabakayı da 2-2 beraberlikle tamamladı.