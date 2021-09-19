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Giriş Tarihi: 19.9.2021 14:00

Galatasaray Alanyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Alanyaspor saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler

Galatasaray Alanyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Alanyaspor saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler

Süper Lig’in 5. Haftasında Galatasaray, Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Arena’da oynanacak olan karşılaşma öncesi Galatasaray’da hedef mutlak galibiyet. Alanyaspor ise güçlü rakibi karşısında puan ve puanlar çıkarmak isteyecek. Karşılaşma öncesi muhtemel 11’ler belli oldu. Buna göre, Galatasaray Alanyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Alanyaspor saat kaçta? İşte karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’ler…

Galatasaray Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Hafta içinde oldukça zorlu bir maça çıkan Galatasaray, Lazio karşısında iyi bir futbolla 1-0 kazanmayı başarmıştı. Ligde de iddialı gidişatını sürdürmek isteyen Galatasaray taraftarı önünde Alanyaspor'u mağlup etmek istiyor. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala futbolseverler, Galatasaray Alanyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Alanyaspor saat kaçta sorularına yanıt arıyor.

GALATASARAY'IN ALANYASPOR MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

İşte Galatasaray Alanyaspor maçı yayın kanalı, saati;

11. RANDEVU

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 2 kez kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılı takımın 24 golüne, Alanya ekibi 12 golle yanıt verebildi.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sakatlıkları süren Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao, yarınki müsabakada sahadaki yerini alamayacak.

Galatasaray - Alanyaspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Alanyaspor maçı 19 Eylül Pazar günü saat 16:00'da beIN Sprots 1'de canlı yayınlanacak.

SON 2 MAÇTA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 2 resmi maçında 2-0 öne geçmesine rağmen puan kaybetti.

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ve 4. haftasında Trabzonspor ile mücadele eden sarı-kırmızılı takım, iki rakibi karşısında da 2-0'lık üstünlük yakaladı. Ancak bu üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, 2 müsabakayı da 2-2 beraberlikle tamamladı.

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Galatasaray Alanyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Alanyaspor saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler
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