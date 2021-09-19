Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri LFP Disiplin Komisyonu, Lens-Lille maçındaki olaylar nedeniyle yarın toplanacak
Giriş Tarihi: 19.9.2021 14:33

LFP Disiplin Komisyonu, Lens-Lille maçındaki olaylar nedeniyle yarın toplanacak

AA
LFP Disiplin Komisyonu, Lens-Lille maçındaki olaylar nedeniyle yarın toplanacak

Fransa Profesyonel Futbol Ligi Disiplin Komisyonu, dün akşam oynanan Lens-Lille karşılaşmasında çıkan olaylar nedeniyle yarın toplanacak.

LFP'den yapılan açıklamada, Lens ile Lille arasında oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın taraftarlarının devre arasında sahaya girmesi nedeniyle ikinci yarının gecikmeli başladığı olayın sert şekilde kınandığı belirtildi.

Disiplin komisyonunun olaya ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere yarın toplanacağı kaydedildi. Lens-Lille maçının devre arasında ev sahibi takım taraftarları sahaya girmişti. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle saha boşaltıldıktan sonra ikinci yarı yaklaşık yarım saat gecikmeli başlamıştı. Fransız basınındaki haberlerde, olayda 6 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Lens, sahasında milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'i 1-0 mağlup etmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Antalyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! "Bak Sergen; sen Mustafa Denizli'ye, Fatih Terim'e..."
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni yıldızına övgü: Bu sene onu konuşuruz
Türkiye'nin 'mavi' boncuğu Akköy! Koronanın giremediği Akköy'ün 'mavi' sırrı
Altın fiyatları için 2021 sonu tahmini geldi! Altın ne kadar olacak? İslam Memiş’ten çarpıcı altın yorumu
Masterchef dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 18 Eylül Cumartesi Masterchef'te eleme adayları kimlere oldu?
SON DAKİKA: Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu...
Bu şirketlerde çalışanlar para basıyor! Geleceğin meslekleri araştırılıyor: İşte en yüksek maaşlı meslekler
Son dakika: Galatasaray, Nelsson, Cicaldau ve Morutan'dan umutlu! Transfer taksitleri bitmeden...
Kargocu Dilek önce mağdur, sonra örgütün muhasebecisi oldu
İpek Açar Kömürcü: Bebeğimi iki yıldır karnımda değil kalbimde büyüttüm sonunda geliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
LFP Disiplin Komisyonu, Lens-Lille maçındaki olaylar nedeniyle yarın toplanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA