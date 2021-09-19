Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Masterchef dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 18 Eylül Cumartesi Masterchef'te eleme adayları kimlere oldu?
Giriş Tarihi: 19.9.2021 07:14 Son Güncelleme: 19.9.2021 07:15

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 18 Eylül Cumartesi Masterchef'te eleme adayları kimlere oldu?

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 18 Eylül Cumartesi Masterchef’te eleme adayları kimlere oldu?

Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan Masterchef dokunulmazlık oyunu mücadelesi ile bu akşam ekranlara geliyor. 18 Eylül tarihinde yayınlanan bölümde eski sezonlardan yarışmacılar da konuk olacak. Heyecan dolu mücadelede 11 kişilik ekip tadım yapacak ve kritik oylama ile kazanan takım belli olacak. Bu noktada ise “Masterchef dokunulmazlık oyununu kim hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı, eleme adayları kimlere oldu?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte 18 Eylül Masterchef Dokunulmazlık oyununu kim hangi takım kazandı sorusunun yanıtı...

Masterchef dokunulmazlık oyunu mücadelesi bu akşam eski sezonlardan 11 yarışmacıyla ekranlarda olacak. 2018 şampiyonu Cemre Uyanık ve 2018 sezonu yarışmacıları, 2019 şampiyonu Serhat Doğramacı ve geçen sezon yarışmacıları toplam 11 ismin yapacağı tadımla kazanan takım belirlenecek. Bu noktada ise "Masterchef dokunulmazlık oyununu kim hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı, eleme adayları kimlere oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık için kapışacak. Son olarak konseydeki oylama ile 5 ve 6. eleme adayı belli olacak.

MasterChef kim kazandı, ana kadroya hangi isim girdi? 11 Eylül 2021 Cumartesi MasterChef’te hangi yarışmacı kim birinci oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANACAK?

Dokunulmazlık oyununun bugünkü kazananı Kırmızı takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANACAK?

Bu akşam 3. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım, bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi. Oyunda verilen ana ürün domates ile yaratıcı bir yemek yapılması istendi. Bunun için verilen süre ise 40 dakikaydı. Yarışmacılar, eleme potasına girmemek, en az bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantilemek için bireysel dokunulmazlığı kazanmaya çalıştı. Tadım sonrasında şefler, üç ismi öne çağırdı. Bu isimler; Mert, Tahsin ve Eren idi. Üç yarışmacı arasından verilen ana ürününü en iyi şekilde kullanarak haftanın son bireysel dokunulmazlığını kazanan Mert oldu.

MASTERCHEF 2021 HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef 2021'de dördüncü haftada oynanan iki dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Kırmızı takım, kaybettiği ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında oynadığı bireysel dokunulmazlığı Hasan kazandı. Onun potaya gönderdiği Burcu, haftanın 1. eleme adayı oldu. Sonrasında yapılan oylamada adı en çok yazılan Mustafa, haftanın 2. eleme adayı oldu. İkinci dokunulmazlık oyunu sonrasında oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Emre oldu. Emre'nin gösterdiği Tunahan, haftanın 3. eleme adayı oldu. Oylamada adı en çok yazılan isim Hasan da haftanın 4. eleme adayı oldu.

Bu akşam oynanacak son dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Kazanan Mert, eleme potasına gönderdiği Ateş, haftanın 5. eleme adayı oldu. Oylamada ise adı en çok yazılan Azize, haftanın 6. eleme adayı oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın fiyatları için 2021 sonu tahmini geldi! Altın ne kadar olacak? İslam Memiş’ten çarpıcı altın yorumu
Buralarda çalışanlar para basıyor! Geleceğin meslekleri araştırılıyor: En yüksek maaşlı meslekler bu şirketlerde
SON DAKİKA: Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu...
Dün Masterchef dokunulmazlık oyununu kim hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 18 Eylül Masterchef'te eleme adayları kimlere oldu?
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni yıldızına övgü: Bu sene onu konuşuruz
Son dakika: Lionel Messi’nin PSG’den kazanacağı ücret sızdırıldı! Sonraki adresi...
GSB kura sonuçları isim listesi açıklandı! 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama sayfası!
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? 2021 2022 Okullar tekrar kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den flaş açıklama
Son dakika: Beşiktaş ikinci yarıda açıldı! Antalyaspor karşısında 2-0’dan müthiş geri dönüş…
YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak ve başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu 2021: 140 puan alanlar ne zaman ek tercih yapacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Masterchef dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 18 Eylül Cumartesi Masterchef'te eleme adayları kimlere oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA