Masterchef dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 18 Eylül Cumartesi Masterchef’te eleme adayları kimlere oldu?

Masterchef dokunulmazlık oyunu mücadelesi bu akşam eski sezonlardan 11 yarışmacıyla ekranlarda olacak. 2018 şampiyonu Cemre Uyanık ve 2018 sezonu yarışmacıları, 2019 şampiyonu Serhat Doğramacı ve geçen sezon yarışmacıları toplam 11 ismin yapacağı tadımla kazanan takım belirlenecek. Bu noktada ise "Masterchef dokunulmazlık oyununu kim hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı, eleme adayları kimlere oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık için kapışacak. Son olarak konseydeki oylama ile 5 ve 6. eleme adayı belli olacak.
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANACAK?
Dokunulmazlık oyununun bugünkü kazananı Kırmızı takım oldu.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANACAK?
Bu akşam 3. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım, bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi. Oyunda verilen ana ürün domates ile yaratıcı bir yemek yapılması istendi. Bunun için verilen süre ise 40 dakikaydı. Yarışmacılar, eleme potasına girmemek, en az bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantilemek için bireysel dokunulmazlığı kazanmaya çalıştı. Tadım sonrasında şefler, üç ismi öne çağırdı. Bu isimler; Mert, Tahsin ve Eren idi. Üç yarışmacı arasından verilen ana ürününü en iyi şekilde kullanarak haftanın son bireysel dokunulmazlığını kazanan Mert oldu.
MASTERCHEF 2021 HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef 2021'de dördüncü haftada oynanan iki dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Kırmızı takım, kaybettiği ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında oynadığı bireysel dokunulmazlığı Hasan kazandı. Onun potaya gönderdiği Burcu, haftanın 1. eleme adayı oldu. Sonrasında yapılan oylamada adı en çok yazılan Mustafa, haftanın 2. eleme adayı oldu. İkinci dokunulmazlık oyunu sonrasında oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Emre oldu. Emre'nin gösterdiği Tunahan, haftanın 3. eleme adayı oldu. Oylamada adı en çok yazılan isim Hasan da haftanın 4. eleme adayı oldu.
Bu akşam oynanacak son dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Kazanan Mert, eleme potasına gönderdiği Ateş, haftanın 5. eleme adayı oldu. Oylamada ise adı en çok yazılan Azize, haftanın 6. eleme adayı oldu.