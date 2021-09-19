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Giriş Tarihi: 19.9.2021

Muhteşemsiniz çocuklar

Muhteşemsiniz çocuklar

Yarı finale kadar gol yemeden gelen iki takımın mücadelesinde Ay-Yıldızlılar, Kemal, Rahmi (2), Sadovski (kk) ve Ömer’le farka gitti. Milliler toplamda 30 gole ulaşırken, kalesinde 2 gol gördü

Polonya'nın Krakow şehrinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda finalin adı Türkiye-İspanya oldu. Gol yemeden yarı finale çıkan iki takımın mücadelesinde Ay-yıldızlılar, Rusya'yı 5-2 mağlup etti. Maça hızlı başlayan ancak 15. dakikada Gamanov'un golüyle geriye düşen Milliler, 21'de Kemal ile skoru eşitlerken, 24'de Rahmi ile 2-1 öne geçti. 25+2'de Udalov'un golüyle Rusya devreyi 2-2 bitirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Türkiye'de Rahmi, kendisinin ikinci, takımımın 3. golünü ağlara gönderdi. 42'de Sadovski'nin kendi kalesine attığı golle rahatlayan Milli Takım'da Ömer 50+3'te skoru ilan etti: 5-2. Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0, İrlanda'yı 4-0, Rusya'yı 5-2 yenen Türkiye toplamda 30 gole ulaştı.

GAZİLER GÜNÜ'NDE KUPA BİZİM OLACAK
Ampute Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Osman Çakmak karşılaşma sonrası büyük mutluluk yaşadı. Çakmak duygularını şöyle dile getirdi: "Hatalı iki gol yedik ama bana destek olup her zaman yürü ya kulum diyen Allah'ıma şükürler olsun kazandık. Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum bugüne kadar bize hep destek verdi. 19 Eylül Gaziler Günü'nde bu kupayı götüreceğim diye söz verdim. Rakibin kim olacağının hiç önemi yok. Herkes saatlerini 21'e kursun. Engeller nasıl aşılırmış, Türkiye gazisine, engellisine nasıl destek veriyormuş herkes görsün. Ne mutlu Türküm diyene."

AMPUTELERİN GURUR TABLOSU
Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı 2017 Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere'yi 2-1 yenip mutlu sona ulaşan Ampute Milli Takımımız, 2008 ve 2004'de finalde kaybedip ikinci olmuştu. Ay-Yıldızlılar 2007 Dünya Şampiyonası'ndan 3.'lükle dönerken, 2010, 2012 ve 2014 Dünya Kupası'nda da 3. olmuştu.

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Muhteşemsiniz çocuklar
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