Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Alanyaspor maçı sonrası Fatih Terim’den itiraf gibi sözler! Taraftarlara net mesaj…
Giriş Tarihi: 19.9.2021 18:37 Son Güncelleme: 19.9.2021 18:54

Son dakika: Alanyaspor maçı sonrası Fatih Terim’den itiraf gibi sözler! Taraftarlara net mesaj…

Son dakika: Alanyaspor maçı sonrası Fatih Terim’den itiraf gibi sözler! Taraftarlara net mesaj…

Son dakika haberi… Süper Lig’in 5. Haftasında Alanyaspor’u Türk Telekom Stadı’nda ağırlayan Galatasaray, Lazio maçında kazanan 11’i Marcao dışında bozmayarak sahaya çıktı. Fatih Terim’in Lazio maçından sonra rotasyon yapması beklenirken aynı 11’le Alanyaspor karşısına çıkması tartışma yarattı. Maçın ilk yarısında oldukça etkisiz bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar, ikinci yarıdaki değişikliklerle pozisyonlara girmeyi başardı. Ancak maçın son dakikalarına doğru gelen golle mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Türk Telekom Stadı’nda bulunan taraftarlara mesaj gönderdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi... Süper Lig'in 5. haftasında eski Galatasaraylı Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Alanyaspor'u sahasında konuk eden Fatih Terim ve öğrencileri, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Ligde üst üste puan kayıplarıyla karşı karşıya kalan Galatasaray'da taraftarların maç içerisinde bazı oyuncuları ıslıklaması tartışma konusu oldu.

Lazio maçında kazanan Marcao dışında bozulmaması, Alanyaspor'a karşı alınan mağlubiyetin önemli nedenlerinden birisi olarak gösteriliyor. Futbolcularda yorgunlukların baş gösterdiği bir ilk yarıda Galatasaray, Alanyaspor'a üstünlük kuramadı.

Maçın ikinci yarısında 3 değişiklik birden yapan Fatih Terim, Mostafa Mohamed, Emre Kılınç ve Feghouli'yi oyuna aldı. İkinci yarıda gol pozisyonlarına giren Galatasaray, bu pozisyonları değerlendiremedi.

Maçın son dakikalarına girilirken Alanyaspor'un golü geldi ve sarı-kırmızılılar, sahada 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadelenin ardından konuşan Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda bulunan taraftarlara sert eleştirilerde bulundu ve itiraf gibi sözler kullandı.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları...

Rotasyon yapmalı mıyım yapmamalı mıyım diye çok düşünmüştüm. Demek ki yapmalıymışım. Takımı istikrar adına sahaya sürdüm; ama devamlılık olmadı. İlk yarı belki çok üstün değildik ama gol pozisyonları yakaladık.

Berkan'ın pozisyonu golle sonuçlanabilirdi. İkinci yarıda değişikliklerle oyunu elimize aldığımızı düşünüyorum. İkinci yarıda atakta, bloklar arasında ve pozisyonlarda vardık. En önemlisi doğru dizilmemizdi.

Setlerde de doğru yayıldık. Hatta hücum sürekliliğini de aldık. Burada topu içeriye atmak lazım. Alanya ikinci yarıda neredeyse hiç gelmedi. Golü yedik ve mağlup olduk. Olmasa iyi olurdu. Üzgünüm.

Maç esnasında bazı oyunculara gelen taraftar tepkileri üzerine, taraftarın moral verici fonksiyonuna vurgu yapan Fatih Terim sözlerini şöyle sürdürdü:

Ali Sami Yen'de taraftarlarımızı herhangi bir oyuncuya böyle tepki gösterirse biz bu işin üstesinden gelemeyiz. Her top ayağında geldiğinde tepki gösterilip yuh çekilecekse işler karışır. Bu bizim Ali Sami Yen'de hiç alıştığımız bir tablo değil.

Bizim en büyük gücümüz ve destekçimiz seyircimiz. Yedlin iki-üç orta atamayabilir. Bunu hazırlayacak olan taraftar. Babel'e yuh çekmek… Seyirci beğenip beğenmediğini buralarda belli etmemeli.

Zaten bunu ifade ediyor zaten. Burada çok üzgünüm. Bizim arkadaşlarımız da rejenerasyona çıktığında birtakım tepkiler olmuş. Bunlar hoş değil. Galatasaraylıların ve bizim alışkın olduğumuz şeyler değil. Böyle olursa oyuncuları kazanamayız, kaybederiz.

Bu tablo oyuncuları etkiliyor. İçeride gördüm. Bu işin kazanması ve kaybetmesi var, iyi ve kötü oyunu var. Bunu hep beraber oynayacağız.

Birinci sağ bekimiz sakatlandı. İkinci sağ bekimiz Yedlin. Perşembeden bu yana ikinci maçını oynuyor. Kolay değil. Biz çaresine bakarız; ama kadromuz da belli. Galatasaray seyircisi sevecen, destekleyen ve toleranslı olması gereken bir taraftar. Zaten böyleydi.

Tedavinin en büyüğünü sahanın içerisinde yapacak olan taraftarımızdır. Tam tersi içeride morali bozuk olan var, ağlayan var. Böyle giderse olmaz.

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Son dakika: Alanyaspor maçı sonrası Fatih Terim’den itiraf gibi sözler! Taraftarlara net mesaj…
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