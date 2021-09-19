Son dakika: Alanyaspor maçı sonrası Fatih Terim’den itiraf gibi sözler! Taraftarlara net mesaj…

Zaten bunu ifade ediyor zaten. Burada çok üzgünüm. Bizim arkadaşlarımız da rejenerasyona çıktığında birtakım tepkiler olmuş. Bunlar hoş değil. Galatasaraylıların ve bizim alışkın olduğumuz şeyler değil. Böyle olursa oyuncuları kazanamayız, kaybederiz.