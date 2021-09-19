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Giriş Tarihi: 19.9.2021 14:10 Son Güncelleme: 19.9.2021 14:18

Son dakika: Galatasaray yeniden 3 puan peşinde! Rakip Alanyaspor

Son dakika: Galatasaray yeniden 3 puan peşinde! Rakip Alanyaspor

Son dakika haberi... Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşıyor. Süper Lig'e Giresun ve Hatayspor galibiyetleriyle başlayan Sarı-Kırmızılılar ardından oynadığı Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarından beraberlikle ayrılmıştı. Galatasaray, Alanyaspor'u yenerek hem yeniden çıkışa geçmek hem de yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Galatasaray-Alanyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Son dakika haberi... Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşıyor. Süper Lig'e Giresun ve Hatayspor galibiyetleriyle başlayan Sarı-Kırmızılılar ardından oynadığı Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarından beraberlikle ayrılmıştı. Galatasaray, Alanyaspor'u yenerek hem yeniden çıkışa geçmek hem de yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Türk Telekom Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray'ın geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberliği, Akdeniz temsilcisinin ise ikişer galibiyet ve yenilgisine karşılık 6 puanla bulunuyor.

GALATASARAY'DA ARDA, BOEY, BARIŞ VE MARCAO YOK
Galatasaray'da sakatlıkları süren Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao, müsabakada sahadaki yerini alamayacak. Aytemiz Alanyaspor'da ise zorlu mücadele öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

GALATASARAY-ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Emre Akbaba, Candeias, Davidson, Diedhiou

SON 2 MAÇTA ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 2 resmi maçında 2-0 öne geçmesine rağmen puan kaybetti. Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ve 4. haftasında Trabzonspor ile mücadele eden sarı-kırmızılı takım, iki rakibi karşısında da 2-0'lık üstünlük yakaladı. Ancak bu üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, 2 müsabakayı da 2-2 beraberlikle tamamladı.

SON 9 RESMİ MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon 11 resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti. Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 9 mücadelede 17 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

11. KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 2 kez kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılı takımın 24 golüne, Alanya ekibi 12 golle yanıt verebildi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçlarda Galatasaray'ın büyük üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Alanyaspor'u konuk ettiği 5 maçın 4'ünü kazandı, 1 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 15 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 3 gol atabildi.

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Son dakika: Galatasaray yeniden 3 puan peşinde! Rakip Alanyaspor
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