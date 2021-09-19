Son dakika: Guardiola’dan Barcelona’ya sürpriz öneri! Yeni teknik direktörü açıkladı

Son dakika haberi... Barcelona, Şampiyonlar Ligi ilk maçında sahasında Bayern Münih'e 3-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Katalan ekibinin Başkanı Joan Laporta'nın yeni teknik direktör arayışlarına başladığı iddia edildi.
Katalan ekibi, yaz transfer döneminde ekonomik sıkıntılar nedeniyle sözleşme uzatamadığı Lionel Messi'yi PSG'ye göndermek zorunda kalmıştı.
KOEMAN BARCELONA'DAN AYRILIYOR!
Messi'den sonra Barcelona'nın nasıl bir performans göstereceği merak edilirken Hollandalı teknik adam Koeman'ın takımdan ayrılması bekleniyor.
İspanyol basınında, Barcelona'nın evinde Bayern Münih'e 3-0 yenilmesinin ardından başkan Laporta'nın Koeman'ı görevden almayı düşündüğü ifade edildi.
Mirror'ın haberine göre, bir Barcelona efsanesi olan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, eski kulübüne teknik direktör önerisinde bulundu.
BARCELONA İÇİN ERIK TEN HAG ÖNERİSİ!
Haberde, Guardiola'nın Ajax Teknik Direktörü Erik Ten Hag'ın Barcelona'nın yeni teknik direktörü olmasını istediği belirtildi.
Erik Ten Hag, 2018-2019 sezonunda Ajax ile Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadı.
Barcelona, bu sezon İspanya La Liga'da çıktığı 3 maçta 7 puan topladı.