Güncel Süper Lig Puan durumu sıralaması, bugünkü maçların ardından tamamlanan 5.hafta mücadeleleri sonrasında merak konusu olarak TFF ile 5. Hafta güncel Süper Lig Puan Durumu sıralaması tablosu nasıl? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Süper Lig güncel puan durumu sıralaması ve 5. Hafta maç sonuçları ile 6. Hafta fikstürü detayları şöyle;
Süper Lig 5. hafta maçlarının ardından puan durumu sıralaması şöyle şekillendi;
NOT: Devam eden maçların ardından puan tablosu ve maç sonuçları güncellenecektir:
Ligin 5. haftasında oynanan müsabakalar şöyle sonuçlandı.
Süper Lig'de 6. hafta mücadelelerinin programı şu şekilde;