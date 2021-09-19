Taksitleri bitmeden satarız!

Sarı-kırmızılıların üç genç oyuncusu Lazio maçındaki performansları ile başkan Elmas ve ekibini mest etti. Nelsson, Cicaldau ve Morutan için toplam 17 milyon Euro'yu 4 yıl vadeli ödeyecek olan yönetim, oyuncuların şimdiden değerlerine değer kattığı görüşünde
Transferde geleceğe yönelik hamleler yapan Galatasaray, düşük maaş verdiği genç oyuncular Nelsson-Cicaldau-Morutan üçlüsüne 17 milyon Euro bonservis ödemeyi göze aldı. Sarı-kırmızılı kulüp bu parayı oyuncuların kulüpleri Kopenhag, FCSB ve Craiova'ya 4 yıllık vadelere böldüğü eşit taksitlerle ödeyecek. Fatih Terim tarafından ilk 11'de tercih edilen bu üçlü sergiledikleri performansla herkesin beğenisini kazandı. Son Lazio maçını tribünde birlikte izleyen yöneticiler, "Nelsson,Cicaldau ve Morutan böyle oynamayadevam ederse, transfer taksitleribitmeden çok daha yüksek rakamlarasatış yaparız" görüşünü paylaştı. Galatasaray kariyerlerine iyi bir başlangıç yapan üç oyuncu da milli takımlarına çağrılma başarısı da gösterdi.
YAŞ ORTALAMALARI 22.6, ÜCRET TOPLAMLARI 2.3 MİLYON EURO
Bonservisİ için U.Craiova'ya 6.5 milyon Euro verilen Rumen 8 numara Cicaldau yıllık 900 bin Euro kazanıyor. 7 milyon Euro'ya Kopenhag'dan gelen Danimarkalı stoper Nelsson'un ücreti ise 800 bin Euro. 3.5 milyon Euro bonservis maliyetliyle S.Bükreş'ten alınan Rumen yıldız Morutan ise 630 bin Euro alıyor.
MORUTAN
22 yaşındaki Morutan 2 kez milli takıma davet edildi ancak forma şansı bulamadı.
CİCALDAU
24 yaşındaki oyuncu 17 kez Romanya Milli Takımı forması giydi.
NELSSON
22 yaşındaki Danimarkalı stoper 2 kez ülkesinin forması ile sahadaydı.