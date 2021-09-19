Üniversiteler ne zaman açılacak? Hangi üniversiteler ne zaman açılıyor ve dersler ayın kaçında başlıyor?

ANKARA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi: 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi 18 Ekim 2021 Pazartesi günü Hazırlık Sınıfı dışında yüz yüze eğitimle başlayacak. Pandeminin seyrine göre hazırlık sınıfı için de 2021-2022 Bahar Dönemi'nde yüz yüze eğitime geçilebilecek.

Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi de yeni akademik yılda yüz yüze eğitime geçme kararı aldı. Üniversite senatosu tarafından alınan karara göre teorik ve uygulamalı dersler gerektiği durumlarda çevrim içi yapılabilecek. Üniversitenin akademik yılı 28 Eylül'de başlayacak.

Hacettepe Üniversitesi: Akademik yıl 27 Eylül'de başlıyor. Aşı olan ve olmayan öğrenciler için farklı uygulamalar planlanan üniversiteden yapılan açıklamada "Aşı programına dahil olan ve ikinci doz aşısını en az 15 gün önce yaptıran ya da en çok 72 saat öncesine ait PCR testi olan öğrenciler dersleri, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde yüz yüze takip edebilecek" denildi. Aşı programına dahil olmayan veya ikinci doz aşısını olmakla birlikte henüz üzerinden15 gün geçmemiş öğrencilerse dersleri çevrim içi takip edecek.

Gazi Üniversitesi: 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim-öğretim 4 Ekim tarihinde yüz yüze eğitimle başlayacak. Ancak programlardaki derslerin yüzde 40'ına kadar uzaktan öğretim yoluyla yapılabilme imkanı da Senato kararıyla verildi. Sınavlar da yüz yüze yapılacak.

İZMİR

Dokuz Eylül Üniversitesi: Senato tarafından alınan kararlara göre belirlenen dersler uzaktan eğitimle, diğer dersler de yüz yüze yapılacak. Tüm sınavlar (ara sınav, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavları) yüz yüze ve denetimli olarak yapılacak.

Ege Üniversitesi: Yeni dönem 11 Ekim'de başlayacak. Bu nedenle üniversite tarafından aşılanmanın arttırılması için "Aşı Ol" kampanyası başlatıldı.

BURSA

Uludağ Üniversitesi: 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1 Ekim'de başlayacak. YÖK tarafından aksi bir karar alınmadığı müddetçe eğitim öğretim modeli yüz yüze olacak. Derslerde ve sosyal ortamlarda maske, mesafe ve hijyen kuralı sıkı şekilde uygulanacak.

ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi: Üniversitede 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemi dersleri, 4 Ekim'de başlayacak. Eğitimin, Yükseköğretim Kurulu Kararları ve Sağlık Bakanlığı tedbirleri dikkate alınarak, "hibrit eğitim" şeklinde (yüz yüze ve online karması) yapılması planlanlanıyor. Üniversite'den yapılan açıklamada "Dersler, akademik birimlerin, ilgili kurulları ile derslerin özellikleri çerçevesinde karma şekilde planladı. Hangi dersin ne şekilde verileceği akademik programların web sitelerinden duyurulacak" denildi.

Osmangazi Üniversitesi: Güz dönemi dersleri, 4 Ekim'de başlayacak. Üniversitenin aldığı kararlara göre teorik ve uygulamalı dersler yüz yüze eğitim modeliyle yapılacak. Derslerde öğrenci sayısı ve fiziki koşullar göz önüne alınarak ilgili akademik birimlerin kararı ile seyreltilme yoluna gidilebilecek. Bazı teorik dersler ise ilgili akademik birimlerin kararı ile belirli oranlarda uzaktan eğitim modeli ile verilecek.