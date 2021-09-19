Vergi borcu yapılandırma son tarih ne zaman? SGK, KYK borç yapılandırma ne zaman bitiyor? Borcu olanlar o tarihe dikkat!

Vergi borcu yapılandırma uygulamasının ilk taksidinin ertelendiği yaz başında Resmi Gazete ile duyurulmuştu. KYK borç yapılandırması işlemini de kapsayan 7326 sayılı yapılandırma kanunu, vergi borcu yapılandırma son tarih ne zaman, hangi tarihe kadar ertelendi sorularıyla araştırma konusu oldu. SGK, KYK borç yapılandırma ne zaman bitiyor, ilk taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? Vatandaşların gündeminde yer alan bu sorunun yanıtı haberimizde.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMANA UZATILDI?

7326 Sayılı Kanun ile borç yapılandırma uygulaması Haziran ayında yürürlüğe girmiş, pandemi koşulları da göz önüne alınarak Ağustos ayı sonuna ertelenmişti. Daha sonra ikinci bir kararla Eylül ayı sonuna ertelenen yapılandırma başvuruları için sona gelindi. Borç taksitlendirme ve peşin ödemede ekstra indirim imkanını kapsayan yapılandırma başvuruları 30 Eylül'e kadar alınacak.