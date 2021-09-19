Vergi borcu yapılandırma son tarih ne zaman? SGK, KYK borç yapılandırma ne zaman bitiyor? Borcu olanlar o tarihe dikkat!

Vergi borcu yapılandırma uygulamasının ilk taksidinin ertelendiği yaz başında Resmi Gazete ile duyurulmuştu. KYK borç yapılandırması işlemini de kapsayan 7326 sayılı yapılandırma kanunu, vergi borcu yapılandırma son tarih ne zaman, hangi tarihe kadar ertelendi sorularıyla araştırma konusu oldu. SGK, KYK borç yapılandırma ne zaman bitiyor, ilk taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? Vatandaşların gündeminde yer alan bu sorunun yanıtı haberimizde.
VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMANA UZATILDI?
7326 Sayılı Kanun ile borç yapılandırma uygulaması Haziran ayında yürürlüğe girmiş, pandemi koşulları da göz önüne alınarak Ağustos ayı sonuna ertelenmişti. Daha sonra ikinci bir kararla Eylül ayı sonuna ertelenen yapılandırma başvuruları için sona gelindi. Borç taksitlendirme ve peşin ödemede ekstra indirim imkanını kapsayan yapılandırma başvuruları 30 Eylül'e kadar alınacak.
YAPILANDIRMA KANUNU HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?
Yapılandırma kanunu kapsamında olan borçların 2021 yılı Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait ve kesinleşmiş olması gerekiyor. Bununla birlikte,
İşsizlik sigortası primleri,
Genel Sağlık Sigortası primleri,
Sigorta primleri,
İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,
30.04.2021'den önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları,
Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,
Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri,
Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer'ileri,
6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar,
5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler.
YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NEREYE YAPILACAK?
Başvurular 30 Eylül 2021 tarihine kadar, e-sigorta yoluyla internet üzerinden yapılabilecek. Bununla birlikte, dileyen vatandaşlar, şahsen ya da posta yoluyla bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine de yapılabilir.
4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/ SGM'ye,
İşverenler, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM/SGM''ye,
Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'na,
Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM'ye, başvuru yapılabilecektir.
Primlerini kendi ödeyenler, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu SGİM/SGM'ye,
4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçlarını e-Devlet üzerinden veya bağlı olduğu SGİM/SGM'ye 01/07/2021 – 01/11/2021 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir.
Genel Sağlık Sigortası borçları için başvuru şartı aranmayacak, tüm borçlar otomatik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılandırılacaktır.
İLK ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
İdari para cezası, sigorta primi, işsizlik sigorta primi gibi yapılandırılan borçların peşin veya ilk taksit ödemelerinin 30 Kasım 2021 tarihine kadar yapılması gerekiyor.
VERGİ BORCU YAPILANDIRMA ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?
Yapılandırmadan faydalanacaklar, ödemelerini 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitler halinde ödeyebilecekler.
Kanuna göre, düzenlemenin uygulanmasında kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31 Aralık 2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren aylık yüzde 0,35 oranını ifade edecek. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutarının %90, iki taksitte ödemede ise Yİ-ÜFE tutarının %50'si silinecek.