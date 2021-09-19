Vitor Pereira'dan Başakşehir maçı sonrası taraftarlara mesaj! "Bu takıma güvensinler"

"DAHA ÇOK DİNLENMELİYİZ"

Yoğun bir dönemden geçtiklerini söyleyen Pereira, "Tabii ki geleceği göremem. Olimpiakos karşısında elimizden geleni yapacağız. Kasımpaşa'ya karşı da elimizden geleni yapacağız. Sakatlıktan dönen oyuncular istediğimiz seviyede değil. Size o maçlarla ilgili söz veremem ama futbolcular ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız. Daha çok dinlenmeliyiz. Frkanfurt maçından sonra futbolcular uyuyamadılar ve erkenden dönmemiz gerekti. İstanbul'a geldiğimizde de süresini en aza indirmeye çalıştık. Dinlenmek için süremiz azdı. Vücut olarak sahadaydık ama ruhen değildik. Bu problem Türk takımları için geçerli değil. PSV de Feyenoord'a karşı kaybetti. Atalanta'nın da maçını izledim, onlar da çok zorlandı. Bunlar sadece örnek. Yoğun geçen maçların faturasını ödeyebiliyorsunuz ve sadece Türkiye'de olmuyor. Bu tempoya alışık değiliz ama yüksek tempoya alışacağız, ama süre gerekiyor" şeklinde konuştu.