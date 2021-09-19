Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile YKS başvuru ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 19.9.2021 09:12

YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte, YKS ek yerleştirme süreci de başladı. Bu noktada, YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak, ek tercih kılavuzu ile YKS başvuru ücreti ne kadar soruları vatandaşların gündemine oturdu. Gelen bilgiye göre, YKS ek tercih kılavuzu ile 2. ek yerleştirme başvuru ücreti ve yatırılacak bankalar gibi detaylar da netlik kazandı. Öte yandan YKS ek yerleştirmeye 140 puan alanlarda başvuru yapabilecek. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile YKS başvuru ücreti ne kadar? İşte, YKS ek tercih yerleştirme başvurusu hakkında bilgiler

YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar soruları adayların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere, YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Yayınlanan kılavuz, adaylara tercih işlemleri konusunda yol gösterici olacak. ÖSYM, 2021 YKS ek tercih kılavuzunun yayınlandığını bildirirken başvuru ücreti ve yatırılacak bankaları da duyurdu. Bilindiği gibi, bu yıla özel olmak koşuluyla 140 puan alanlar da YKS ek tercih başvurusu yapabilecek.

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2021 | 140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 YKS 2. ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı. ÖSYM'nin kılavuzunda, YKS ek tercih tarihleri hakkında da bilgi verildi. Peki, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır?

İşte, YKS ek tercih klavuzu ve ikinci ek yerleştirme süreci hakkında bilgiler

YKS EK TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Kılavuzu'nun yayımlandığını bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, tercihlerin 20-23 Eylül'de kurumun internet sitesi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabileceğini belirtti.

YKS EK YERLEŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede ise adayların, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapacağı hatırlatıldı.

Tercih işlemlerinin 20 Eylül saat 10.00'da başlayacağı ve 23 Eylül saat 23.59'da sona ereceği kaydedilen bilgilendirmede, adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Bilgilendirmede, "Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını duyurmuştu.

Bu ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adaylar faydalanabilecek.

AYT/YDT puanı 180 ve üzerinde olan adayların "merkezi yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemlerinde puan ve başarı sıralarının korunacağı vurgulanan açıklamada, tercih ve yerleştirme sürecinin daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağı, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek bu ikinci ek yerleştirme imkanından TYT puanı asgari 140, AYT/YTD puanı asgari 170 olan adayların da yararlanabileceği belirtildi.

YKS EK TERCİH ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR?

2021 YKS ek yerleştirme ücreti 25 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül 2021 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

HANGİ BANKALARDAN ÖDENECEK?

* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden yerleştirme ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

  • Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
  • ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

*Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

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YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak ve başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu 2021: 140 puan alanlar ne zaman ek tercih yapacak?
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YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile YKS başvuru ücreti ne kadar?
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