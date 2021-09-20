Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adana Demirspor, yarın lider Beşiktaş'a konuk olacak
Giriş Tarihi: 20.9.2021 10:08 Son Güncelleme: 20.9.2021 10:12

Adana Demirspor, yarın lider Beşiktaş'a konuk olacak

AA
Adana Demirspor, yarın lider Beşiktaş’a konuk olacak

Süper Lig'de 6. hafta heyecanı salı günü başlıyor. Ligin yeni ekibi Adana Demirspor lider Beşiktaş'a konuk olacak. Adana Demirspor cumartesi günü Rizespor'u yenerek ligdeki ilk galibiyetini almıştı. Lider Beşiktaş ise Antalyaspor deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmıştı.

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor ile Beşiktaş, yarın Vodafone Park'ta saat 20.00'da karşılaşacak. Ligde 5 puan ve averajla 15 sırada bulunan mavi-lacivertliler, 13 puanlı lider Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.

Bu sezon ligde ilk galibiyetini geçen hafta evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek elde eden Adana ekibinin, 2'şer beraberlik ve mağlubiyeti bulunuyor.

27 SEZON SONRA İLK KARŞILAŞMA

Süper Lig'de 5 hafta sonunda averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, ligin yeni ekibi Adana Demirspor'u konuk edecek. Süper Lig'de son olarak 1994-1995 sezonunda karşılaşan iki ekip, tam 27 sezon aradan sonra yeniden ligde karşı karşıya gelecek.

LİG TARİHİNİN EN FARKLI GALİBİYETİ

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 34 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş 16 galibiyet alırken, Adana Demirspor ise 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 10 maçta ise beraberlik bozulmadı. Beşiktaş'ın attığı 51 gole Adana Demirspor 28 golle cevap verdi. Beşiktaş'ın sahasında oynanan karşılaşmalarda ise siyah-beyazlılar 10 kez kazanırken, 7 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Adana Demirspor, lig maçlarında deplasmanda galibiyet alamadı. Akdeniz ekibi yalnızca 24 Aralık 2014 tarihinde oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında deplasmanda kazandı. Beşiktaş'ın sahasındaki karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 36 gol atarken kalesinde 8 gol gördü. İki takım arasında 15 Ekim 1989 tarihinde İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşma ise lig tarihine geçti. Beşiktaş rakibini Metin (3), Ali (4) ve Feyyaz'ın (3) attığı gollerle 10-0 mağlup ederken, bu sonuç Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 19 Eylül 2021 MasterChef kim elendi? Herkesi şaşırtan isim, kimse beklemiyordu...
İslam Memiş altın fiyatları için kritik seviyeleri açıkladı ve tarih verdi: ‘Son alım fırsatı olacak’
Son dakika haberi: Antalya’da ustasının boynunu kesmeye çalışan şahıs tutuklandı!
İhbar tazminatına hak kazanmak için kaç gün çalışmak gerekli?
Son dakika: Lionel Messi’den Pochettino’ya olay tepki! Oyundan çıkarken...
Bakan Özer'den açıklama: Okullar kapanacak mı, tekrar kapanır mı? 2021-2022 Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi?
Son dakika haberi: Başakşehir yenilgisi sonrası Fenerbahçe için sert tepki! "Herkesin övgüler yağdırdığı Pereira dün gece..."
Fahiş fiyatla mücadelede son dakika gelişmesi: Hal yasası geliyor
Bu şirketlerde çalışanlar para basıyor! Geleceğin meslekleri araştırılıyor: İşte en yüksek maaşlı meslekler
Son dakika: Galatasaray-Alanyaspor maçına damga vuran olay! Serkan, Muslera’yı çıldırttı
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana Demirspor, yarın lider Beşiktaş'a konuk olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA