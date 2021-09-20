Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 21 Eylül Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Canlı son dakika altın fiyatları… Kapalıçarşı'da altın fiyatları üzerindeki gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Gram altının 500 TL'nin altına düşmesi piyasaları hareketlendiriyor. Öte yandan hediye veya çeyizlik almak isteyenlerin çeyrek altına yönelmesi fiyatlardaki anlık iniş çıkışı etkiliyor. Peki altın fiyatları ne kadar? 21 Eylül 2021 Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?