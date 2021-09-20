Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye ağır darbe! Çarpıcı tablo

Aykut Kocaman çalıştırdığı takımlarda da Fenerbahçe'ye karşı sekizinci galibiyetine imza attı. Eski takımına karşı 25 maçta teknik direktör olarak sahaya çıkan Kocaman, 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Aykut Kocaman, Başakşehir'in başında da Fenerbahçe karşısında 3'üncü maçında 2. galibiyetine ulaştı.

GECENİN YILDIZI VISCA

Medipol Başakşehir'in iki golünün asistinde de aynı futbolcu vardı: Edin Visca... Visca bu sezon geride kalan 4 maçta 1 asist yapabilirken, dün gece bu sayıyı 3'e çıkardı. Visca'nın Fenerbahçe'ye karşı asist sayısı da 7'ye yükselirken, Boşnak futbolcu 21 maçta 2 de gol attı. Tecrübeli futbolcunun diğer büyüklere karşı rakamları da şöyle: Beşiktaş: 19 maç, 2 gol, 8 asist, Galatasaray: 16 maç, 3 gol, 5 asist, Trabzonspor: 17 maç, 6 gol ve 5 asist.

PEREİRA'DAN DEV ROTASYON

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Başakşehir maçında kadroda rotasyona gitti ve Eintacht Frankfurt karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Mesut Özil, Mert Hakan Yandaş, Rossi ve Valencia yedek soyunurken, bu isimlerin yerine Pelkas, Max Meyer, Muhammed Gümüşkaya ve Berisha sahaya çıktı. Frankfurt maçında hücum hattında Mesut, Rossi ve Valencia üçlüsünü oynatan Pereira, dün ise bu bölgede Osayi-Samuel, Pelkas ve Berisha'yı tercih etti.

"KAFAMIZ SAHADA DEĞİLDİ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, mağlubiyetin sebebini Almanya'da Frankfurt ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçına bağladı. Portekizli çalıştırıcı şöyle konuştu:

"Bir önceki maçın yansımaları oldu. Almanya'da oynadığımız maçın faturasını ödedik, yüksek konsantre ve bizi yoran bir maçtı. Beden olarak sahadaydık ama fizik ve kafa olarak değildik. Baskı yapmakta geç kaldık. Doğru kararlar veremedik. Normal şartlarda kazanma şansımız yüksekti. Başkan da oyuncuları teselli etmek için soyunma odasına geldi.

ROTASYON OLMALI, MAKİNE DEĞİLLER

Avrupa maçlarından sonra gördük ki Galatasaray da kaybetti, Beşiktaş maçı son anda çevirdi. Golleri yorgunluk nedeniyle yedik. Oyuncularımın sakatlanmasını istemiyorum. Bu rotasyon yapılmalı, oyuncular makine değil. Yapmazsak problemler, sakatlıklar artacak. Fizyolojik olarak insan vücudu dinlenmeli. Geldiğimiz günden bugüne 14 maç oynadık ve ilk kez kaybettik. Çok iyi çalışan bir takımız ve şampiyonluk için savaşacağız. Taraftarın şüphesi olmasın."