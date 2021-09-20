Başkan Davulcu’dan Amasyaspor’un Abant kampına ziyaret

Gençlik Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetleme Başkanı Hasan Davulcu ve beraberindekiler Amasyaspor teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek kısa bir toplantı yaptı.

Amasyaspor 1968 FK Başkanı Seyfettin Öztürk, Amasya 1968 FK Başkan Yardımcısı Mücahit Karabıyık Genel kaptanı Osman Eken ve Amasyaspor eski Başkanlarından Mustafa Ödübek ile bir araya gelen Başkan Davulcu; "Teknik heyet, yönetim, başkan ve sporcu arkadaşlarla Abant'ta bir araya geldik. Ben en az onlar kadar heyecanlandım. Amasyaspor'un 18 yıllık bir üst lige çıkma özlemi var. Profesyonel lige çıkmakla ilgili biz dönemsel olarak katkı sağlamaya çalıştık. Bu dönem de de sahada taşın altına elimizi koyacağız, yüreğimizi koyacağız. Amasyaspor için yapılması gereken ne varsa inşallah yapacağız. Yeni bir takım yeni bir yönetim standartların üzerinde tesislerimiz var. Amasya halkının inanmışlığı var, isteği var. İnanıyorum ki bu sene o sene olacak ve Amasyaspor gereğini yapacaktır. Amasya'yı gururlandıracaktır. Bende kulüp başkanım Seyfettin Öztürk'e daveti için teşekkür ederim." dedi.

Öztürk ise; "Amasyalıların yanımızda olmalarını istiyoruz. Bizleri ziyaretimize gelen Başkanımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantı sonunda Amasyaspor 1968 FK Başkanı Seyfettin Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetleme Başkanı Hasan Davulcu'ya forma hediye etti.