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Giriş Tarihi: 20.9.2021

Berisha isyanı

Berisha isyanı

Alman santrforun dünkü performansı Fenerbahçeli taraftarları çileden çıkardı

Başakşehir karşısında etkisiz kalan Fenerbahçe'de yakalanan pozisyonlarda Berisha'nın kötü performansı sarı-lacivertlileri kızdırdı. Takımın uzun süredir devam eden santrfor sorununa çare olarak transfer edilen Alman futbolcunun, zayıf şutları ve bir türlü isabet bulamayan kafa vuruşlarına tepki gösteren taraftarlar sosyal medyada sert eleştiriler yaptılar. 62'de oyundan alınan 23 yaşındaki forvet için F.Bahçeli futbolseverler, "Berisha'nın gol atması için daha çok bekleyeceğiz gibi görünüyor" yorumları yaptı.

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Berisha isyanı
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