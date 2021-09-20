Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'a 'oh' dedirten dönüş! Rosier ve Welinton döndü
Giriş Tarihi: 21.9.2021 06:15

Beşiktaş'a 'oh' dedirten dönüş! Rosier ve Welinton döndü

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’a ’oh’ dedirten dönüş! Rosier ve Welinton döndü

Sakatlıklardan bunalan Beşiktaş'ta bugün oynanacak olan Adana Demirspor maçı öncesi Valentin Rosier ve Welinton’dan gelen iyi haberler yüzleri güldürdü.

Beşiktaş'ta defans oyuncularının sezon başından beri yaşadığı sakatlıklar son Antalyaspor maçıyla zirveye çıkmıştı. Ancak ligde hafta içi mesaisinde bugün Adana Demirspor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda Rosier ve Welinton'dan gelen haberler teknik heyete derin bir 'oh' çektirdi.

Üst solunum yolu enfeksiyonu yaşayan Rosier hastalığını atlattı ve Antalya'da sakatlanan Necip'in yerine bugün oynayacak duruma geldi. Dortmund maçında sakatlanan Welinton'un da en az 10 gün formadan uzak kalması bekleniyor. Ancak tedaviye çabuk cevap veren Brezilyalı stoper 5 gün içinde idman yapacak seviyeye geldi ve teknik heyete oynamaya hazır olduğunu iletti. Welinton bugün Montero ile defansın göbeğinde forma giyecek.

KARTAL'IN RAKİBİ ADANA DEMİRSPOR
Süper Lig'in altıncı haftasında bugün saat 20.00'de Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Adana Demirspor karşılaşacak. Kara Kartal'da maç öncesi 6 oyuncu sakat. Vida, N'Koudou, Alex Teixeira, Umut, Necip ve Mehmet Topal sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık bugüne dek Beşiktaş'ın 20 maçında düdük çaldı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti.

KAPTANLIK GÖREVİ BUGÜN JOSEF'TE
Beşiktaş'ın 3 kaptanından ikisi sakatlığı (Necip ve Vida), biri de (Atiba) dinlendirilmesi nedeniyle bugün 11'de yer almayacak. Bu üçlünün yokluğunda kaptanlık pazubendini Josef takacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

İslam Memiş altın fiyatları için kritik seviyeleri açıkladı ve tarih verdi: ‘Son alım fırsatı olacak’
Son dakika: Galatasaray’da Mbaye Diagne ve Ryan Babel krizi büyüyor! Fatih Terim'in kararından sonra...
SON DAKİKA | İstanbul'a 8 istasyonlu yeni hat! "İstanbul’un değerine değer katacak"
Son dakika: Meteoroloji tarih vererek uyardı: Sıcaklık 10 derece düşecek, kar geliyor...
Son Dakika MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 20 Eylül 2021 MasterChef'te mavi takım - kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte düelloyu kazanan isim
Yıldız Tilbe'den korkutan haber! Hastaneye yatırılan Yıldız Tilbe'nin sağlık durumu nasıl?
SON DAKİKA | 20 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu
140 baraj puanıyla alan bölümler ve üniversiteler hangileri? YKS'de 140 puan alanlar ne zaman ve nasıl tercih yapacak?
Son dakika: Michael Frey, Belçika'da durdurulamıyor! Fenerbahçe'den gitti, gol krallığında zirvede...
Lionel Messi'nin oyundan alınma nedeni ortaya çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'a 'oh' dedirten dönüş! Rosier ve Welinton döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA