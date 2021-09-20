BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var, neler indirimli?

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan kataloğa göre; indirimli ürünler Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak. Yeni haftanın BİM aktüel ürünler listesinde; buzdolabı, HD Smart televizyon, çamaşır makinesi, fincanlı filtre kahve makinesi, termos, drone çeşitleri gibi ürünler yer alıyor. Bu başlık altından; BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler tam listesine ulaşabilirsiniz.

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Her hafta çeşit çeşit indirimli ürünlerin yer aldığı market zincirini günde binlerce vatandaş ziyaret ediyor. Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda; mouse pad, kablosuz mouse, notebook soğutucu, kulaklık, joystick gibi ürünler yer alırken aynı zamanda çocuk araç ve gereçleri-oyuncakları ile banyo ve temizlik ürünleri de indirimli fiyatları üzerinden yer alacak. İşte BİM 21-24 Eylül 2021 aktüel ürünler tam listesi.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR? (21-24 EYLÜL 2021)

BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.