Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EDHO yeni sezon ne zaman, hangi gün? ATV ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni bölüm için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 20.9.2021 11:55 Son Güncelleme: 20.9.2021 11:57

EDHO yeni sezon ne zaman, hangi gün? ATV ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni bölüm için geri sayım başladı!

EDHO yeni sezon ne zaman, hangi gün? ATV ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni bölüm için geri sayım başladı!

EDHO yeni sezon ATV ile ekranlarda dönmeye hazırlanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. Sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Haziran ayında 199.bölümüyle sezon finali yapan EDHO’nun yeni bölümünün Eylül ayı sonunda yayınlanması bekleniyor. ATV ekranlarında Salı akşamları izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yapımın sezon finalinde Kimsesiz Doğan’ın ölümü Çakırbeyli ailesinde şok etkisi yaratmıştı. Peki EDHO yeni sezon ne zaman, hangi gün? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni bölüm ne zaman? ATV dizisi hakkında tüm bilgiler…

Eylül ayında yeni sezon dizileri tek tek yayınlanmaya başlanırken EDHO ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba'nın paylaştığı yapımın sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezon yayın tarihine çevrildi. Bu kapsamda; EDHO yeni sezon ne zaman, hangi gün? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni bölüm ne zaman?

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.

Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık

içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

EDHO NE ZAMAN?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.

Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonuna Eylül ayının son haftası gibi ekranlara geri dönmesi öngörülüyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

EDHO yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 19 Eylül 2021 MasterChef kim elendi? Herkesi şaşırtan isim, kimse beklemiyordu...
İhbar tazminatına hak kazanmak için kaç gün çalışmak gerekli?
İslam Memiş altın fiyatları için kritik seviyeleri açıkladı ve tarih verdi: ‘Son alım fırsatı olacak’
Son dakika haberi: Antalya’da ustasının boynunu kesmeye çalışan şahıs tutuklandı!
Son dakika haberi: Başakşehir yenilgisi sonrası Fenerbahçe için sert tepki! "Herkesin övgüler yağdırdığı Pereira dün gece..."
YKS ek tercihler başladı! ÖSYM ile 2021 YKS ek tercihler nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
Fahiş fiyatla mücadelede son dakika gelişmesi: Hal yasası geliyor
Son dakika haberi | Yargıtay'dan boşanma davasında giyim tarzı kararı!
MEB Mahmut Özer'den açıklama: Okullar kapanacak mı, tekrar kapanır mı? 2021-2022 Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi?
Son dakika: Lionel Messi’den Pochettino’ya olay tepki! Oyundan çıkarken...
ARKADAŞINA GÖNDER
EDHO yeni sezon ne zaman, hangi gün? ATV ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni bölüm için geri sayım başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA