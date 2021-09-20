Emre Akbaba’nın Galatasaray’dan neden ayrıldığı ortaya çıktı! Fatih Terim açıkladı...

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak zirve yarışının gerisinde kaldı. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü 87'de Daniel Candeias kaydetti. Maç sonrası Galatasaraylı taraftarlar, bazı futbolculara tepki gösterirken Fatih Terim'den çarpıcı açıklamalar geldi.
Yapılan protestolara tepki gösteren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Emre Akbaba'nın takımdan neden ayrıldığını da açıkladı.
Fatih Terim'in Emre Akbaba'nın takımdan neden ayrıldığına yönelik basın toplantısındaki açıklamaları şu şekilde;
"Bizim daha büyük bir sorunumuz var. Muhakkak kimse kaybetmek istemez ama yolun daha başındayız, daha eylüldeyiz. Taraftarımız, bizim en önemli silahımız ama böyle olursa bu iş aleyhimize döner.
"EMRE AKBABA BU YÜZDEN GİTTİ..."
Sahanın içinde 30. dakikada Yedlin geri pas atınca yuhalandı. Bunu anlamadım. Ömer'e küfürler, Babel'e yuhlar... Ne oluyor? Sosyal medyada herkes antrenör anladık ama biz bu oyuncuları kazanamayız. Emre Akbaba bu yüzden gitti.
"ALİ SAMİ YEN'DE OYUNCULARIMIZA KÜFÜR EDİLİYOR"
Galatasaray'a en büyük yardımı yapacak olan taraftarımız ama Yedlin'i çıkarmak zorunda kaldık. Zaten yorulmuştu ama tepkiler ve etkiler var. Maçtan sonra 8 oyuncu yenilenmeye çıktı, Ali Sami Yen'de oyuncularımıza küfür ediliyor.
"BU ÇOCUKLAR BUNLARIN HİÇBİRİNİ HAK ETMİYOR"
Arkamızdan oyuncularımıza edilen küfürleri bizzat duyuyoruz. Burada enteresan bir şey var. Bizim için en büyük tehlike budur. Bu çocuklar bunların hiçbirini hak etmiyor. Daha 5. maç.
Buraya namağlup gelmişiz ve üç gün önce tarihi bir zafer almışız ama bu nedir? Oyun 0-0 iken yuh çekiliyor. Statta olan bazı şeylere dikkat çekmek gerekiyor. Bu bizim için en tehlikelisi. Yapılanlar iyi değil. Hiç kimsenin buna hakkı yok. Bugün en çok üzüldüğüm bu."
Galatasaray, transferin son günlerinde Emre Akbaba'yı eski takımı Alanyaspor'a kiralamıştı. 28 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 30 maçta 5 gol attı ve 3 asist yaptı.