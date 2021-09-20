Emre Akbaba’nın Galatasaray’dan neden ayrıldığı ortaya çıktı! Fatih Terim açıkladı...

Buraya namağlup gelmişiz ve üç gün önce tarihi bir zafer almışız ama bu nedir? Oyun 0-0 iken yuh çekiliyor. Statta olan bazı şeylere dikkat çekmek gerekiyor. Bu bizim için en tehlikelisi. Yapılanlar iyi değil. Hiç kimsenin buna hakkı yok. Bugün en çok üzüldüğüm bu."