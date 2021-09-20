Piyasalarda merakla beklenen FED Faiz toplantısı için geri sayım sürüyor. Amerikan Merkez Bankası'nın Eylül ayı 2021 faiz kararı açıklaması ile birlikte, piyasalar yeniden pozisyon alacak. Her dönem belli tarihler aralığında yapılan ABD merkez bankasının vereceği faiz kararı tüm dünya piyasalarını etkiliyor. FED Faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2021 Eylül FED faiz kararları açıklandı mı?
FED faiz toplantısı 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. FED Başkanı Powell saat 21:00 itibari ile faiz kararını açıklaması bekleniyor.
FED toplantısı tarihleri, 21-22 Eylül,
2-3 Kasım
14-15 Aralık 2021