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Giriş Tarihi: 20.9.2021

Fener’in pili bitti!

Fener’in pili bitti!

Pereira’nın Meyer-Muhammed-Pelkas-Berisha’lı 11’i ilk yarı hiçbir şey üretemedi. Okaka, M.Başakşehir’i öne geçirdi. F.Bahçe’de ikinci yarı 5 oyuncu değişikliği de hücuma çare olmazken, Gulbrandsen skoru belirledi. Kanarya, iki maçta tam 5 puan kaybetti

Pereira: Kafamız sahada değildi!
F.Bahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, mağlubiyetin sebebini Almanya'da Frankfurt ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçına bağladı. Portekizli çalıştırıcı şöyle konuştu: "Bir önceki maçın yansımaları oldu. Almanya'da oynadığımız maçın faturasını ödedik, yüksek konsantre ve bizi yoran bir maçtı. Beden olarak sahadaydık ama fizik ve kafa olarak değildik. Baskı yapmakta geç kaldık. Doğru kararlar veremedik. Normal şartlarda kazanma şansımız yüksekti. Başkan da oyuncuları teselli etmek için soyunma odasına geldi."

ROTASYON OLMALI, MAKİNE DEĞİLLER
"Avrupa maçlarından sonra gördük ki Galatasaray da kaybetti, Beşiktaş maçı son anda çevirdi. Golleri yorgunluk nedeniyle yedik. Oyuncularımın sakatlanmasını istemiyorum. Bu rotasyon yapılmalı, oyuncular makine değil. Yapmazsak problemler, sakatlıklar artacak. Fizyolojik olarak insan vücudu dinlenmeli. Geldiğimiz günden bugüne 14 maç oynadık ve ilk kez kaybettik. Çok iyi çalışan bir takımız ve şampiyonluk için savaşacağız. Taraftarın şüphesi olmasın."

BU YENİLGİ CANIMIZI YAKTI
F.BAHÇE'NIN Uruguaylı forveti Diego Rossi maçın ardından, "Mağlubiyet canımızı yakıyor ama her zamankinden fazla birlik olmamız gerekiyor. Her oyuncu elinden geldiğinin en iyisini yapmak ister. Ben de en iyi performansımı sergilemek istiyorum" dedi.

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Fener’in pili bitti!
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