Giresun ilk puanını Konya’dan aldı

Yeşil-beyazlılar, evinde konuk ettiği İ. H. Konyaspor’la golsüz berabere kaldı ve Süper Lig’deki ilk puanını hanesine yazdırdı
Süper Lig'de oynadığı ilk dört maçtan mağlubiyetle ayrılan Giresunspor, hiç yenilgisi olmayan Konyaspor'la sahasında berabere kaldı: 0-0. 42. dakikada Flavio, Abdülkerim'in müdahalesiyle yerde kalırken ev sahibi takım penaltı bekledi. 45.dakikada Doukara'nın kafavuruşunda top ağlara gitti.Ancak hakem pozisyondafaul olduğu gerekçesiyle golüvermedi. 66. dakikada Flavio'nun defanstan çıkarken kaptırdığı topu alan Ahmed Hassan'ın şutu direkten döndü ve mücadele 0-0 bitti.