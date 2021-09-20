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Giriş Tarihi: 20.9.2021

Giresun ilk puanını Konya’dan aldı

Giresun ilk puanını Konya’dan aldı

Yeşil-beyazlılar, evinde konuk ettiği İ. H. Konyaspor’la golsüz berabere kaldı ve Süper Lig’deki ilk puanını hanesine yazdırdı

Süper Lig'de oynadığı ilk dört maçtan mağlubiyetle ayrılan Giresunspor, hiç yenilgisi olmayan Konyaspor'la sahasında berabere kaldı: 0-0. 42. dakikada Flavio, Abdülkerim'in müdahalesiyle yerde kalırken ev sahibi takım penaltı bekledi. 45. dakikada Doukara'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. Ancak hakem pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golü vermedi. 66. dakikada Flavio'nun defanstan çıkarken kaptırdığı topu alan Ahmed Hassan'ın şutu direkten döndü ve mücadele 0-0 bitti.

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Giresun ilk puanını Konya’dan aldı
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