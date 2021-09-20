Gözler Rosier ve Welinton’da

Sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı olan Beşiktaş teknik heyeti, iki savunmacıdan gelecek haberi bekliyor
Henüz sezon başı olmasına rağmen sakatlıklardan dolayı birçok oyuncusundan yararlanamayan Beşiktaş'ta gözler iki isme çevrildi. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği için Antalyaspor maçında forma giyemeyen Valentin Rosier'in iki gün içinde tedavisinin tamamlanması ve Adana Demirspor karşılaşmasına yetiştirilmesi bekleniyor. Sol dizinde problemolan Welinton'unise 10 gün kadar sahalardanuzak kalacağıtahmin ediliyordu. Ancak tedaviye olumlu cevap veren Brezilyalı stoperin, Adana Demirspor maçında az da olsa forma giyme ihtimali bulunuyor.
Ghezzal derin bir nefes aldı!
RACHİD Ghezzal, yeni sezonda suskun geçen ilk 4 haftanın ardından Antalyaspor maçının galibiyet golünü atarak hem takımının kazanması sağladı hem de moral buldu. Cezayirli yıldızın, şanssızlığını yenmesi teknik heyetin de yüzünü güldürdü.
En çok koşan yine Josef
ANTALYASPOR maçının bitiş düdüğü ile birlikte Josef de Souza yorgunluktan yere yığılıp kaldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund mücadelesinde 12 kilometre ile takımın en çok koşan ismi olan Brezilyalı orta saha, önceki akşam da 11.1 kilometre ile yine zirvede yer aldı. Josef de Souza'yı 10.9 kilometre koşu mesafesiyle 38 yaşındaki Atiba Hutchinson takip etti.
Mehmet Topal 5 Necip 2 hafta yok
UYLUK iç adalesinde kanama ve kısmi yırtık tespit edilen Mehmet Topal'ın tedavi sürecinin 5 haftayı bulacağı belirtildi. Diz eklem kapsülü ile iç yan bağında zorlanma ve yumuşak doku travması meydana gelen Necip'in ise 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.