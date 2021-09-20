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Giriş Tarihi: 20.9.2021 14:41

Hamileler aşı yaptırmalı mı? Hamileler aşı olabilir mi? Covid-19 aşısını hamileler ne zaman yaptırabilir?

Hamileler aşı yaptırmalı mı? Hamileler aşı olabilir mi? Covid-19 aşısını hamileler ne zaman yaptırabilir?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hamileler aşı yaptırıp yaptırmayacaklarını merak ediyor. Aşı olacak vatandaşlar ise MHRS, E Nabız, ve telefon ile aşı randevusu oluşturabilir. Uzmanlara göre hamilelikte aşı olanların iki kat dikkat etmesi gerekiyor. Prof. Dr. İsmail Cinel son dönemde yoğun bakım oranlarına dikkat çekerek “Hamilelerin aşı olması iki kat önemli” dedi. Peki Hamileler aşı yaptırmalı mı? Hamileler aşı olabilir mi? Covid-19 aşısını hamileler ne zaman yaptırabilir? İşte uzman yorumları…

Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden koronavirüs aşı randevusu alınıyor. Hamileler aşı konusunda hassas davranırken uzman yorumlarını dikkate alıyor. Hürriyet'e konuşan Prof. Dr. İsmail Cinel, "Yoğun bakımlar son 20 gündür hamilelerle dolup taşıyor. Herkes aşı olmalı ama hamilelerin olmaları 2 kat önemli çünkü hamilelerde immünolojik bazı değişiklikler eşlik ediyor.'' Dedi. Peki Hamileler aşı yaptırmalı mı? Hamileler aşı olabilir mi? Covid-19 aşısını hamileler ne zaman yaptırabilir?

HAMİLELER AŞI YAPTIRMALI MI?

Hamilikte Covid-19 aşısı hakkında Hurriyet.com.tr'ye konuşan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Yoğun Bakım Kliniği Şefi Prof. Dr. İsmail Cinel, son dönemde yoğun bakımda yaşanan acı tablolara dikkat çekti ve şöyle dedi: "Yoğun bakımlar son 20 gündür hamilelerle dolup taşıyor. Herkes aşı olmalı ama hamilelerin olmaları 2 kat önemli çünkü hamilelerde immünolojik bazı değişiklikler eşlik ediyor. Çok üzücü tablolarla karşılaşıyoruz. Bazen bebeği kurtarıp anneyi kurtaramadığımız oluyor. Her ikisini kaybettiğimiz durumlarla da karşılaşıyoruz. Belli bir haftaya ulaşan hamilelerde ise bebeği kurtarsak, bebek annesiz kalıyor. O yüzden iki can birden kaybediyoruz."

HAMİLELER NE ZAMAN AŞI OLABİLİR?

Prof. Dr. Ateş Karateke, COVID-19 aşısına dair akıllardaki soruları şöyle yanıtladı:

Gebe kalmayı düşünen kadınlara, hamilelikten önce aşı olmalarını öneriyoruz.

Çok hassas olan hamileler 3 aydan sonra aşı olabilir.

İlk dozunu olan hamileler ise ikinci dozlarını 12 haftadan sonra yaptırabilir.

Hassasiyetleri olmayan hamilelerde ise ilk 3 aydan sonra aşı yapılabilir.

mRNA aşıları DNA'ya entegre olmaz ve DNA'yı bozmaz.

Tetanoz gibi inaktif aşıları yıllardan beri hamilelerde uyguluyoruz.

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Hamileler aşı yaptırmalı mı? Hamileler aşı olabilir mi? Covid-19 aşısını hamileler ne zaman yaptırabilir?
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