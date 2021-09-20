Hatay, Kayseri’yi de yıktı

Rakibi karşısında Mensah’ın golüyle geriye düşen bordo-beyazlı ekip, Diouf ve El Kaabi ile kazanıp galibiyet serisini 3 maça çıkardı
Hatayspor, Kayserispor'u 2-1'lik skorla geçerek çıkışını sürdürdü. Oyuna Kayseri hızlı başladı ve 4. dakikada Mensah'ın şık golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken 52. dakikada ev sahibi bordo-beyazlı takım, Diouf ile eşitliği yakaladı. Diouf'a asisti yapan isim46. dakikada oyuna girenLobjanidze oldu. 71. dakikada Traore'nın pasında topu ağlarla buluşturan El Kaabi, Hatay'ı galibiyete taşıdı: 2-1.