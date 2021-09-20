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Giriş Tarihi: 20.9.2021

Hatay, Kayseri’yi de yıktı

Hatay, Kayseri’yi de yıktı

Rakibi karşısında Mensah’ın golüyle geriye düşen bordo-beyazlı ekip, Diouf ve El Kaabi ile kazanıp galibiyet serisini 3 maça çıkardı

Hatayspor, Kayserispor'u 2-1'lik skorla geçerek çıkışını sürdürdü. Oyuna Kayseri hızlı başladı ve 4. dakikada Mensah'ın şık golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken 52. dakikada ev sahibi bordo-beyazlı takım, Diouf ile eşitliği yakaladı. Diouf'a asisti yapan isim 46. dakikada oyuna giren Lobjanidze oldu. 71. dakikada Traore'nın pasında topu ağlarla buluşturan El Kaabi, Hatay'ı galibiyete taşıdı: 2-1.

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Hatay, Kayseri’yi de yıktı
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