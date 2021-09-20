Hatayspor Amerika kıtasında markalaşacak

Atakaş Hatayspor, Kanada merkezli World17 Grup ile işbirliği protokolü imzaladı. Hatay Stadyumunda gerçekleşen imza törenine Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı, Hatay Büyükşehir Belediye başkanı Lütfü Savaş, Atakaş Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz ve World 17 Grup Ceosu Adam Evren Garipoğlu katıldı.

İmza töreninde konuşan Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'ın değerlerini paylaşmak ve Hatay'ın değerlerini dünyaya ulaştırmak, Hatay'daki katma değeri arttırmak istediklerini söyledi.

HATAYSPOR'A EKONOMİK KATKI VERECEK

Hatay'ın tarih, kültür ve medeniyet şehri olduğunu belirten Savaş, "Son yıllarda gastronomi şehri oldu. EXPO şehri oluyor. Spor şehri ve Atakaş Hatayspor ile birlikte birlikte çok daha lezzetli hale geldi. Burada Atakaş Hataysporumuzun dünya ile paylaşılması adına Adam kardeşimizle bir sözleşme imzalayacağız. Bu sözleşmenin dahilinde sonucunda Kanada dahil, Amerika, Avrupa'da da bir çok yerde Atakaş Hataysporumuzun sesi olmaya Hataysporumuzu tanıtmaya ve Hataysporumuza ekonomik katkı sağlamak için destek verecek protokole World17 ile imza atacağız. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

BAŞARI, BAŞARIYI DUYURMAKTAN GEÇİYOR

World 17 Grup olarak, tüm maddi ve manevi birikimlerini Atakaş Hatayspor ile paylaşmak istediklerini belirten Ceo Adam Evren Garipoğlu, "Çok değil 2 sezon önce Süper Lige adım atan Atakaş Hatayspor bu sezonda sıkça adından söz ettirebileceğe benziyor. Futbolda başarının bu başarıyı duyurmaktan geçtiğine inanan Atakaş Hatayspor yönetimi, Kana merkezli World 17 Group yatırım danışmanlığı ve markalaşma şirketimiz ile bir işbirliği sağladı. Yurt dışında spor okulları açılması, bu spor okullarının profesyonel bir şekilde yönetilmesi ve franchiselaşmaya gidilmesi konusunda çalışmalara başlandı" dedi.

HATAYSPOR BİRÇOK ÜRÜN BARINDIRIYOR

Birçok spor kulübünün maddi bir darboğazdan geçtiği bu dönemde sponsorların değerini çok iyi anlayan Hatayspor'un, sponsor yönetiminin de profesyonel bir şekilde ele alınması gerektiğini savunarak bu alanda ciddi bir revizyona gidildiğini belirten Garipoğlu, "Toronto, Singapur, Londra ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde ofislerimiz bulunuyor. Bir işe nasıl başlarsanız öyle gider. Hatayspor Süper Ligde yeni olabilir ancak düzeni en başta oturtup, markanın değerini korumalı ve stratejik, olarak yükseltmeliyiz. Hatayspor çok değerli bir marka içerisinde birçok ürün barındırıyor. Bu ürünleri parlatıp doğru son kullanıcıya ulaştırmak bizlerin en büyük hedefi ve amacıdır." diye konuştu.

HATAYSPOR İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Atakaş Hatayspor'un Başkan Vekili Aydın Toksöz'de yaptığı konuşmasında, "Bu projede Atakaş Hatayspor'un cebinden tek lira çıkmayacak. Protokol imzaladığımız World 17 Grup kazandıkça Hatayspor'a kazandıracak. Bugün burada Hatayspor için önemli bir sözleşme imzalanacak. Bir şeye bir yerlerden başlamak gerekiyor. Bu işe başlarken de çocuklarımızın eğitimi ve başarısıyla bir yerlere gelmemiz gerekiyor. Futbolcu ihracatını konuşacağımız bu proje ile dışarıdan da ülkemize kendi vatandaşlarımızın da futbol oynayabilecekleri bir futbol kulübü içinde bir adım atmış oluyoruz. Projemiz Kanada ve Amerika kıtasında başlatıyoruz. Bu adım bizim için çok önemli. Avrupa'daki Türk kardeşlerimizi de Türk futboluna kazandırılmasını sağlayacak proje. Umarım, şehrimize, kulübümüze bir katkısı olur" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Atakaş Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz ve World 17 Grup Ceosu Adam Evren Garipoğlu tarafından imzalandı.