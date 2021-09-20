Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a mesaj! "2 maçta hedef 6 puan"

Hatayspor karşısında çok basit savunma hatalarından dolayı kalelerinde iki gol gördüklerini dile getiren Karaman, "İlk devre attığımız erken golden sonra rakibin oyunu riske etmesi ve temponun yüksek olması ikinci yarı fiziksel anlamda gelgitler yaşamamıza sebep oldu. Oyuna aldığımız oyuncuların katkısı biraz daha fazla olsa belki skor farklı olabilirdi. Çünkü iki gol yedik. Normalde birkaç pozisyon var, onların gol olması gerekirken yenmeyecek golleri kalemizde gördük. Bunların olmaması lazım." diye konuştu.

Gelişmekte olan bir takım olduklarını, sakatlık problemlerini de hallettikten sonra çok farklı bir Kayserispor'un geleceğini vurgulayan Karaman, şunları kaydetti: "Özellikler sezon başlangıcında birçok sakatlık veren bir takımdık. Futbolcuların oynadıkları maçtan sonra tekrar 3-4 gün antrenmana çıkamamaları doktor nezaretinde çalışmaları gibi bir takım eksiklerimiz var. Bunlar maçın mağlubiyet bahanesi değil. Çünkü ikinci yarı özellikle fiziksel anlamda sıkıntı yaşadık. Biz bir tek Hatayspor maçını oynamıyoruz, Hatay'dan sonra Galatasaray, Galatasaray'dan sonra Giresunspor, Giresun'dan sonra Trabzonspor maçımız var. Yani burada bir satranç var. Oyuncuları ona göre kullanmamız gerekir. Önemli oyuncularımız var. İsim vermeyeceğim şimdi ama maça etki yapan oyuncumuz yüksek tempoda oynadı mı maçtan sonra 3-4 gün antrenmana çıkamıyor. Bazı oyuncu gruplarında bunu yaşıyoruz. Dolayısıyla çok dikkatli hareket etmeye çalışıyoruz. Hem onları sağlıklı tutup hem de bir sonraki maça hazır tutmaya çalışıyoruz."

"GALATASARAY VE GİRESUNSPOR MAÇLARI ÇOK ÖNEMLİ"

Önlerinde iki ciddi maçı mümkün olduğunca kayıpsız geçmek istediklerini ifade eden Karaman, "Hatayspor maçını bir an önce unutmamız gerekiyor. Önümüzde Galatasaray maçı var. Galatasaray ve Giresunspor, bu iki maç çok önemli. Bu iki maçta alacağımız 6 puan bize çok şey getirir. Dolayısıyla bu hedef doğrultusunda çalışmalara bugün başlıyoruz." diye konuştu.

Kayserispor, ligin altıncı haftasında sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde teknik direktör Karaman yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.