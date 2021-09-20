Apple, kullanıcıların merakla beklediği İOS 15'in çıkış tarihini duyurdu. Bilindiği üzere; geçtiğimiz haftalarda iPhone 13 modelleri tanıtılırken aynı zamanda yeni iPad ve yeni akıllı saat olan Apple Watch Series 7 de tanıtıldı. Yeni modellerin ardından kullanıcılar ise "iOS 15 ne zaman çıkacak, bugün mü? İOS 15 özellikleri nelerdir, hangi modellere gelecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte İOS 15 hakkında bilinmesi gerekenler.
IOS 15 ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU!
Apple, kullanıcıların merakla beklediği iOS 15'in yayınlanacağı tarihi de duyurdu.
"iOS 15 herkesle bağlantı kurmanıza, anda kalıp anı yaşamanıza, dünyayı keşfetmenize, güçlü ve akıllı teknolojileri kullanarak iPhone ile her zamankinden daha fazlasını yapabilmenize yardımcı olan yeni özelliklerle dolu" ifadeleri kullanılarak yapılan açıklamada, "20 Eylül'de sizinle" bilgisi paylaşıldı.
iOS 15'İN UYUMLU OLDUĞU AYGITLAR
Apple, iOS 15'in uyumlu olduğu aygıtları şöyle açıkladı: