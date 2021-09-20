IOS 15 ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU!

Apple, kullanıcıların merakla beklediği iOS 15'in yayınlanacağı tarihi de duyurdu.

"iOS 15 herkesle bağlantı kurmanıza, anda kalıp anı yaşamanıza, dünyayı keşfetmenize, güçlü ve akıllı teknolojileri kullanarak iPhone ile her zamankinden daha fazlasını yapabilmenize yardımcı olan yeni özelliklerle dolu" ifadeleri kullanılarak yapılan açıklamada, "20 Eylül'de sizinle" bilgisi paylaşıldı.