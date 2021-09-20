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Giriş Tarihi: 20.9.2021 07:14 Son Güncelleme: 20.9.2021 07:14

iOS 15 ne zaman çıkacak, bugün mü? İOS 15 özellikleri nelerdir ve hangi modellere gelecek?

iOS 15 ne zaman çıkacak, bugün mü? İOS 15 özellikleri nelerdir ve hangi modellere gelecek?

Ünlü teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği lansmanda herkesin ilgiyle takip ettiği iPhone 13 modellerini ve özelliklerini tanıttı. Yeni model ile birlikte kullanıcıların en merak ettiği konu başlıklarından bir tanesi de İOS 15’in çıkış tarihi oluyor. Resmi firma, İOS 15’in çıkış tarihini duyurmuş olup uyumlu olduğu aygıtlar da belli oldu. Peki; iOS 15 ne zaman çıkacak, bugün mü? İOS 15 özellikleri nelerdir, hangi modellere gelecek? İşte konu ile ilgili son bilgiler.

Apple, kullanıcıların merakla beklediği İOS 15'in çıkış tarihini duyurdu. Bilindiği üzere; geçtiğimiz haftalarda iPhone 13 modelleri tanıtılırken aynı zamanda yeni iPad ve yeni akıllı saat olan Apple Watch Series 7 de tanıtıldı. Yeni modellerin ardından kullanıcılar ise "iOS 15 ne zaman çıkacak, bugün mü? İOS 15 özellikleri nelerdir, hangi modellere gelecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte İOS 15 hakkında bilinmesi gerekenler.

IOS 15 ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU!

Apple, kullanıcıların merakla beklediği iOS 15'in yayınlanacağı tarihi de duyurdu.

"iOS 15 herkesle bağlantı kurmanıza, anda kalıp anı yaşamanıza, dünyayı keşfetmenize, güçlü ve akıllı teknolojileri kullanarak iPhone ile her zamankinden daha fazlasını yapabilmenize yardımcı olan yeni özelliklerle dolu" ifadeleri kullanılarak yapılan açıklamada, "20 Eylül'de sizinle" bilgisi paylaşıldı.

iOS 15'İN UYUMLU OLDUĞU AYGITLAR

Apple, iOS 15'in uyumlu olduğu aygıtları şöyle açıkladı:

  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone Xs
  • iPhone Xs Max
  • iPhone Xr
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE (1. nesil)
  • iPhone SE (2. nesil)
  • iPod touch (7. nesil)

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iOS 15 ne zaman çıkacak, bugün mü? İOS 15 özellikleri nelerdir ve hangi modellere gelecek?
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