İstanbul Fatihi Alanya

Maça tutuk başlayan G.Saray, Alanya savunmasını bir türlü aşamadı. Fatih Terim’in ikinci yarıdaki hamleleri de kilidi açmaya yetmezken, 87’de Candeias, Alanya’yı galibiyete götüren golü buldu
ASLAN SON 3 HAFTADA TOPLAM 7 PUAN KAYBEDİP ZİRVENİN GERİSİNDE KALDI Trabzon ve Lazio maçlarındaki futboluyla umut veren Galatasaray'ın fiyakasınıAlanya bozdu. Sarı-kırmızılıları kalesine yaklaştırmayan Akdeniz ekibi, Aslantepe'de oynanan maçı 1-0 kazanarak haftanın sürprizine imza attı. Yorgun Aslan ilk yarı sadece bir pozisyona girebildi, Berkan'ın şutu zayıf kaldı. 38. dakikada gole yaklaşan Alanyaspor'da Borja'nın ortası önce Nelsson-Muslera ikilisine sonra üst direğe çarptı. İkinci yarıya Feghouli, Emre Kılınç ve Mohamed ile başlayan Galatasaray yine hücumda çoğalamadı ve hareketsiz oynadı. Alanyaspor'un hocası Bülent Korkmaz'ınoyuna doğru zamanda müdahalesiCandeias'la sonuç getirdi. Ceza sahasına sürpriz koşuyu yapan Candeias ilk pozisyonda geçemediği Muslera'yı ikincide avladı.
SERKAN, MUSLERA'YI ÇOK KIZDIRDI
G.Saray'ın file bekçisi Muslera, Alanya kalecisi Serkan Kırıntılı'nın maç boyunca zaman geçirmesine çok sinirlendi. Tünele önce girmesine rağmen soyunma odasına gitmedi ve bekledi. Uruguaylı 1 numara, Serkan'ı görür görmez üzerine yürüdü ancak iki kulüp yetkilileri araya girip kavgayı önledi.
SON 5 DAKIKADA YIKILIYOR! ASLAN'IN Alanyaspor'a karşı yediği son 8 golün tamamı ilk yarı ve ikinci yarıların son 5 dakikasında geldi. 4 golü40-45. dakikalar arasında yiyen Cimbom, geri kalan 4 golü de85-90 arasında ağlarında gördü.
OYUNCUYA YUH ÇEKILMEZ!
"Üzgünüm çünkü; özellikle Ali Sami Yen'deki maçta bazı oyunculara bu tepkiyi gösterirseniz biz bu işin üstesinden gelemeyiz. Her top ayağına geldiğinde yuh çekilirse olmaz, işler karışır. Ali Sami Yen'de alıştığımız bir durum değil. Yedlin 2-3 orta atamayabilir,Babel'e yuh çekmek… Seyircibazı şeyleri belli etmemeli. Arkadaşlarımız rejenerasyona çıktığında da tepkiler olmuş. Böyle olursa oyuncuları kazanamayız. Her vurduğumuzun gol olacak hali yok. Morali bozukolan var, ağlayanvar. Bu hoşdeğil."
ELMAS: PANİK HAVASINA TESLİM OLMAYACAĞIZ!
G.SARAY Başkanı Burak Elmas maç sonrası konuştu: "Lig uzun bir yolculuk ve daha başındayız. Genç bir ekibiz.. Zamana ihtiyaç var. Taraftar desteği çok kıymetli. Takımın ve teknik kadronun sonuna kadar yanındayız. Dışarıda yaratılan panik havasına kulübü teslim etmeyeceğiz. Birlik ve beraberlik içindeyiz."